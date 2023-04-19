ads
الأربعاء 19 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

صور.. السيطرة على حريق في معرض للأجهزة الكهربائية بأبو زعبل

حريق
حريق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تمكنت أجهزة الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق اندلع في معرض للأجهزة الكهربائية بمنطقة أبو زعبل في مركز الخانكة، بسبب ماس كهربائي وفق المعاينة الأولية، حيث جرى الدفع بـ 6 سيارات إطفاء و 2 خزان استراتيجي و3 سيارات إسعاف دون خسائر في الأرواح أو إصابات.
تحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق، وأمرت بندب المعمل الجنائي لفحص الحريق وبيان أسباب الحريق وملابساته وتقدير الخسائر وتكليف لجنة من الوحدة المحلية لفحص تراخيص المكان واستدعاء مالكه لسؤاله.

تلقى اللواء مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد هيثم شحاته مدير الحماية المدنية بالقليوبية نشوب حريق في معرض ادوات كهربائية في منطقة حنفية المايه بأبو زعبل في مخازن أبو صوان ومعرض الأمانة للأجهزة الكهربائية.

جرى الدفع بسيارات الإطفاء 6 عربات و5 خزان استراتيجي و3 سيارات إسعاف وجرى السيطرة على الموقف دون خسائر في الأرواح أو إصابات، وجرى تحرير محضر وقررت جهات التحقيق ندب المعمل الجنائي لفحص الحريق وتقدير الخسائر.

حريق

received_3397901967094360
received_3397901967094360
received_726550935867681
received_726550935867681
received_233978852628544
received_233978852628544
الحماية المدنية بالقليوبية أمن القليوبية سيطرة على حريق نشوب حريق