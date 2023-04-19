صور.. السيطرة على حريق في معرض للأجهزة الكهربائية بأبو زعبل

تمكنت أجهزة الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق اندلع في معرض للأجهزة الكهربائية بمنطقة أبو زعبل في مركز الخانكة، بسبب ماس كهربائي وفق المعاينة الأولية، حيث جرى الدفع بـ 6 سيارات إطفاء و 2 خزان استراتيجي و3 سيارات إسعاف دون خسائر في الأرواح أو إصابات.

تحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق، وأمرت بندب المعمل الجنائي لفحص الحريق وبيان أسباب الحريق وملابساته وتقدير الخسائر وتكليف لجنة من الوحدة المحلية لفحص تراخيص المكان واستدعاء مالكه لسؤاله.

تلقى اللواء مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد هيثم شحاته مدير الحماية المدنية بالقليوبية نشوب حريق في معرض ادوات كهربائية في منطقة حنفية المايه بأبو زعبل في مخازن أبو صوان ومعرض الأمانة للأجهزة الكهربائية.

جرى الدفع بسيارات الإطفاء 6 عربات و5 خزان استراتيجي و3 سيارات إسعاف وجرى السيطرة على الموقف دون خسائر في الأرواح أو إصابات، وجرى تحرير محضر وقررت جهات التحقيق ندب المعمل الجنائي لفحص الحريق وتقدير الخسائر.

حريق

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