السودان: سقوط عدد من الضحايا المدنيين خلال الساعات الماضية بسبب القصف المتبادل

أعلنت قناة "العربية" الإخبارية، اليوم الأربعاء، في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن سقوط عدد من الضحايا المدنيين خلال الساعات الماضية بسبب القصف المتبادل بين أطراف النزاع السوداني.



ويلزم ملايين السودانيين في العاصمة السودانية “الخرطوم” ومدن أخرى منازلهم، وسط تبادل إطلاق النار.



واندلعت اشتباكات السبت بين وحدات في الجيش وقوات الدعم السريع، بعد خلافات كبيرة حول دمج قوات الدعم في القوات المسلحة، في إطار مرحلة انتقالية نحو الحكم المدني في السودان. ويأتي هذا التصعيد العسكري الأخير بين الطرفين بعد خلاف بين الفريق أول عبد الفتاح البرهان الذي يترأس مجلس السيادة الانتقالي وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي).