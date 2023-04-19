بالقرآن الكريم.. دعاء الليلة الـ28 من رمضان

اقترب شهر رمضان على الانقضاء ودائما ما نبحث عن الأدعية التي نناجي فيها الله سبحانه وتعالى ونسأله رضاه عنا وعفوه في كل ليلة من ليالي رمضان المبارك، وفى الليلة الثامن والعشرين من رمضان وكذلك دعاء اليوم الثامن والعشرين من شهر القرآن، تلك من الأدعية التي يحرص عليها الكثيرون في هذا الوقت الطيب من الشهر الكريم، ففيه أوقات يستجاب فيه الدعاء منها الثلث الأخير من الليل وعند الإفطار، حيثما ورد في السنة النبوية أنه للصائم عند فطره دعوة لا ترد،

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

( أَلَمۡ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعۡلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلۡأَرۡضِۖ مَا يَكُونُ مِن نَّجۡوَىٰ ثَلَٰثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمۡ وَلَا خَمۡسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمۡ وَلَآ أَدۡنَىٰ مِن ذَٰلِكَ وَلَآ أَكۡثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمۡ أَيۡنَ مَا كَانُواْۖ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُواْ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٌ (7) صدق الله العظيم، اللهم سبحانك ارحمنا برحمتك الواسعة،اللهم بلغنا ليلة القدر فسبحان تعلم موعدها ونحن الجهلاء مهما بلغ علمنا فأنت الله العليم فوق كل علم، اللهم انت الرقيب الشهيد لنا فأغفر لنا غفلتنا وسيئات أعمالنا، اللهم رد إلينا ابنائنا من الغيب ياعالم الغيب والشهادة، اللهم اقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وتهجدنا وزكاتنا وصدقاتنا،اللهم اشفى مرضانا وارحم موتانا واسكنهم الجنة مع الأنبياء والشهداء والصديقين يا رب،اللهم سبحانك عما يشركون وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد نبيك الخلوق الصادق.

بسم الله الرحمن الرحيم (أَلَمۡ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نُهُواْ عَنِ ٱلنَّجۡوَىٰ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُواْ عَنۡهُ وَيَتَنَٰجَوۡنَ بِٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِ وَمَعۡصِيَتِ ٱلرَّسُولِۖ وَإِذَا جَآءُوكَ حَيَّوۡكَ بِمَا لَمۡ يُحَيِّكَ بِهِ ٱللَّهُ وَيَقُولُونَ فِيٓ أَنفُسِهِمۡ لَوۡلَا يُعَذِّبُنَا ٱللَّهُ بِمَا نَقُولُۚ حَسۡبُهُمۡ جَهَنَّمُ يَصۡلَوۡنَهَاۖ فَبِئۡسَ ٱلۡمَصِيرُ (8))صدق الله العظيم، اللهم ردنا إلى انفسنا بذكرك المطمئن للقلب والنفس يا قدوس يا حى ياقيوم يا الله،اللهم ندق بابك واثقين فى رحمتك،فاعتقنا من النار واقبل توبتنا حتى لا نهلك فى الدنيا والآخرة،بسم الله الرحمن الرحيم ( يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَنَٰجَيۡتُمۡ فَلَا تَتَنَٰجَوۡاْ بِٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِ وَمَعۡصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَتَنَٰجَوۡاْ بِٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِيٓ إِلَيۡهِ تُحۡشَرُونَ (9))صدق الله العظيم، اللهم اننا نؤمن بقرأنك الكريم ونمتثل لأوامرك الكريمة ونتقيك يارب فى السر والعلن،اللهم اقبل مننا دعاءالليلة يارحمن يا ودود ياذا العلم والطول وعالم الغيب والشهادة،بسم الله الرحمن الرحيم ( إِنَّمَا ٱلنَّجۡوَىٰ مِنَ ٱلشَّيۡطَٰنِ لِيَحۡزُنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيۡسَ بِضَآرِّهِمۡ شَيۡـًٔا إِلَّا بِإِذۡنِ ٱللَّهِۚ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلۡيَتَوَكَّلِ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ (10))صدق الله العظيم، اللهم نناديك عابدين تائبين متوسلين برحمتك نستغيث من كل شىء ونتوكل عليك ونؤمن بك ونستغفرك يا مالك الملك والآمر الناهى والأول والآخر والقابض الباسط، بسم الله الرحمن الرحيم ( هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَۖ عَٰلِمُ ٱلۡغَيۡبِ وَٱلشَّهَٰدَةِۖ هُوَ ٱلرَّحۡمَٰنُ ٱلرَّحِيمُ (22) هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلۡمَلِكُ ٱلۡقُدُّوسُ ٱلسَّلَٰمُ ٱلۡمُؤۡمِنُ ٱلۡمُهَيۡمِنُ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡجَبَّارُ ٱلۡمُتَكَبِّرُۚ سُبۡحَٰنَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشۡرِكُونَ (23) هُوَ ٱللَّهُ ٱلۡخَٰلِقُ ٱلۡبَارِئُ ٱلۡمُصَوِّرُۖ لَهُ ٱلۡأَسۡمَآءُ ٱلۡحُسۡنَىٰۚ يُسَبِّحُ لَهُۥ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِۖ وَهُوَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡحَكِيمُ (24))صدق الله العظيم، اللهم سبحانك عما يشركون،لا إله إلا أنت سبحانك، ترانا وتسمعنا عدل فينا قضاءوك ومرضى فينا حكمك،نسترحمك ونستغفرك وندعوك،اللهم اقبل مننا دعاءالليلة، اللهم إحفظ مصر وشعبها ورئيسها وجيشها وشرطتها وارضها وحدودها والازهر والكنيسة والقضاء وكل مؤسسات الدولة ومياهها وغذاءها وثرواتها واحميها من كل شرور التطرف والإرهاب الفكرى العقيم وايقظ قلوبنا وضمائرنا،وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا محمد وسلم وبارك.