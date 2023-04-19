الأمن الباكستاني يحبط عملية إرهابية في إقليم البنجاب

أعلنت الشرطة الباكستانية عن نجاحها في إحباط مخطط إرهابي لاستهداف مقر لوكالة أمنية في مدينة "راجن بور" بإقليم البنجاب الشرقي.

وأوضح بيان صدر أمس الثلاثاء، عن قسم مكافحة الإرهاب في الشرطة أن فرقة أمنية نفذت عملية أمنية في ضوء معلومات استخباراتية كشفت عن تخطيط خلية إرهابية مكونة من خمسة إرهابيين تابعة لمنظمة "جماعة الأحرار" المحظورة لتنفيذ عملية إرهابية على مقر أمني حساس في "راجن بور".

وأضاف أن الفرقة الأمنية داهمت موقع الخلية الإرهابية، وجرى تبادل لإطلاق النار، بشكل مكثف، ما أدى إلى مقتل إثنين من الإرهابيين، في حين نجح ثلاثة من الإرهابيين في الفرار من الموقع.

وذكر البيان أن قوات الأمن شنت عملية تمشيط للبحث عن الإرهابيين الذين نجحوا في الفرار، فضلاً عن نجاحها في مصادرة سترة ناسفة وأسلحة وذخيرة ومتفجرات خلال العملية.