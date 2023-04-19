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الأربعاء 19 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

بورصة المغرب تغلق على تباين في التعاملات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أغلقت البورصة المغربية أمس الثلاثاء، على تباين في التعاملات، مسجلا مؤشرها الرئيس (مازي) استقرارًا عند 10.477,73 نقطة.

وتراجع مؤشر أداء الشركات المدرجة في البورصة بنسبة 0.11 % ليستقر عند 838,23 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، خسارة بنسبة 0.13% بمجموع 790,93 نقطة.

وسجل مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة ارتفاعًا بنسبة 0.75 % إلى 853,03 نقطة.

وفيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على تراجع بنسبة 0.04 % بمجموع 9.567,5 نقطة.

وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 61 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 545 مليار درهم مغربي.

بورصة المغرب نباين الأسهم المتداولة