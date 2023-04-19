بورصة المغرب تغلق على تباين في التعاملات

أغلقت البورصة المغربية أمس الثلاثاء، على تباين في التعاملات، مسجلا مؤشرها الرئيس (مازي) استقرارًا عند 10.477,73 نقطة.

وتراجع مؤشر أداء الشركات المدرجة في البورصة بنسبة 0.11 % ليستقر عند 838,23 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، خسارة بنسبة 0.13% بمجموع 790,93 نقطة.

وسجل مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة ارتفاعًا بنسبة 0.75 % إلى 853,03 نقطة.

وفيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على تراجع بنسبة 0.04 % بمجموع 9.567,5 نقطة.

وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 61 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 545 مليار درهم مغربي.