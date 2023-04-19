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الأربعاء 19 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الاتحاد الأفريقى يستقبل مندوب الدولى للكره الطائرة جلوس لمناقشة استعدادات كأس العالم

ايهاب حسانين بصحبة
ايهاب حسانين بصحبة الدولي للبارافولى
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استقبل ايهاب حسانين  عضو مجلس اداره الاتحاد الدولى ورئيس الاتحاد الافريقى للكره الطائره الباراليمبيه السيد  جلين ستيوارت مندوب الاتحاد الدولى للبارافولى والمسئول عن بطوله كأس العالم التى ستقام بمصر فى شهر نوفمبر القادم بمقر اللجنه الباراليمبيه المصريه فى وجود عماد رمضان  امين صندوق اللجنة  واللواء منصور محمدى نائب رئيس الاتحاد المصرى للبارافولى والكابتن عصام شحاته عضو مجلس الاتحاد
وصرح ايهاب حسنين  ان الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة عقد عدة اجتماعات خاصة بالوقوف على استعدادات مصر لتنظيم تلك البطولة العالمية وهو داعم قوى للبطوله من أجل نجاحها 
واضاف حسنين بأن   مستر ستيوارت مندوب الاتحاد الدولى عبر عن إعجابه بالملاعب واماكن الاقامه للفرق  الذى زارها وإن  الاتحاد الافريقى يوكد على  نجاح البطوله  خاصه ان اللجنه الباراليمبيه المصريه برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى  ستعمل على توفير كل الدعم  لنجاح البطوله وستتعاون مع الاتحاد المصرى الباراليمى للكره الطائره برئاسة الدكتور مصطفى عبد الحليم

إيهاب حسانين الطائره الباراليمبيه الدكتور مصطفى عبد الحليم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب اللجنة الباراليمبية للبارافولى