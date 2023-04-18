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الأربعاء 19 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

بالصور .. الأكاديمية الدولية الإنجيلية تنظم إفطاراً رمضانيا

الدكتور القس ثروت
الدكتور القس ثروت قادس
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نظمت الأكاديمية الدولية للحوار التابعة لمجلس الحوار والعلاقات المسكونية بالكنيسة الإنجيلية المشيخية بمصر ، حفل إفطار رمضاني ، بمقر الأكاديمية بوسط البلد .

شارك بالإفطار الدكتور القس ثروت قادس رئيس مجلس إدارة الأكاديمية ، القس كمال رشدي رئيس سنودس النيل الإنجيلي ، القس رفعت فكري رئيس مجلس الحوار والعلاقات المسكونية ، الدكتور القس إكرام لمعي رئيس مجلس الاعلام والنشر بالكنيسة الإنجيلية ، القمص كيرلس منصور كاهن بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية ، المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة ابرشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية في مصر، والزائر الرسولي على شمال إفريقيا، وعدد كبير من شيوخ الازهر الشريف ، ومجمع البحوث الإسلامية، وعدد من قساوسة مجمع القاهرة الإنجيلي، الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر،  المهندس عادل الجندى، المنسق الوطني لمشروع تطوير مسار العائلة المقدسة ، الدكتورة هدي درويش   أستاذ ورئيس قسم الأديان المقارنة بمعهد الدراسات الآسيوية في جامعة الزقازيق ، الدكتورة ميادة ثروت بجامعة الزقازيق . 

كما شارك بالحضور عدد من الشخصيات العامة وبعض السياسيين وممثلي بعض الأحزاب ، وقيادات الفكر والثقافة والاعلام ، وعدد من الصحفيين . 

وهنأ الدكتور القس ثروت قادس رئيس مجلس  إدارة الاكاديمية ، الحضور بمناسبة حلول ثلاث اعياد في وقت واحد عيد القيامة المجيد ، واعياد الربيع ، وعيد الفطر المبارك، متمنيًا للحضور السعادة والبركة 

وشدد علي العلاقة الوطيدة بين الأكاديمية وبين الازهر الشريف وباقي المذاهب المسيحية ، والدور المحوري التي تقوم به هذه المجموعات في ترسيخ قيم المواطنة والتسامح والعيش المشترك .  

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إفطارا رمضانيا الأكاديمية الدولية للحوار الدكتور القس ثروت قادس القس كمال رشدي رئيس سنودس النيل الانجيلي القس رفعت فكري رئيس مجلس الحوار والعلاقات المسكونية