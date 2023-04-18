بالصور .. الأكاديمية الدولية الإنجيلية تنظم إفطاراً رمضانيا

نظمت الأكاديمية الدولية للحوار التابعة لمجلس الحوار والعلاقات المسكونية بالكنيسة الإنجيلية المشيخية بمصر ، حفل إفطار رمضاني ، بمقر الأكاديمية بوسط البلد .

شارك بالإفطار الدكتور القس ثروت قادس رئيس مجلس إدارة الأكاديمية ، القس كمال رشدي رئيس سنودس النيل الإنجيلي ، القس رفعت فكري رئيس مجلس الحوار والعلاقات المسكونية ، الدكتور القس إكرام لمعي رئيس مجلس الاعلام والنشر بالكنيسة الإنجيلية ، القمص كيرلس منصور كاهن بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية ، المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة ابرشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية في مصر، والزائر الرسولي على شمال إفريقيا، وعدد كبير من شيوخ الازهر الشريف ، ومجمع البحوث الإسلامية، وعدد من قساوسة مجمع القاهرة الإنجيلي، الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، المهندس عادل الجندى، المنسق الوطني لمشروع تطوير مسار العائلة المقدسة ، الدكتورة هدي درويش أستاذ ورئيس قسم الأديان المقارنة بمعهد الدراسات الآسيوية في جامعة الزقازيق ، الدكتورة ميادة ثروت بجامعة الزقازيق .

كما شارك بالحضور عدد من الشخصيات العامة وبعض السياسيين وممثلي بعض الأحزاب ، وقيادات الفكر والثقافة والاعلام ، وعدد من الصحفيين .

وهنأ الدكتور القس ثروت قادس رئيس مجلس إدارة الاكاديمية ، الحضور بمناسبة حلول ثلاث اعياد في وقت واحد عيد القيامة المجيد ، واعياد الربيع ، وعيد الفطر المبارك، متمنيًا للحضور السعادة والبركة

وشدد علي العلاقة الوطيدة بين الأكاديمية وبين الازهر الشريف وباقي المذاهب المسيحية ، والدور المحوري التي تقوم به هذه المجموعات في ترسيخ قيم المواطنة والتسامح والعيش المشترك .

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