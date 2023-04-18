عالم أزهري يوضح مفهوم النفس البشرية في القرآن الكريم

قال الشيخ إبراهيم الصوفي، أحد علماء الأزهر الشريف، إن القرآن الكريم تحدث عن مفهوم النفس البشرية وأطلقها بإطلاقات متعددة، حيث أنها من الممكن أن تعني الروح أو القلب.

وأضاف الصوفي، خلال لقائه في برنامج "ساعة مع نيبال" الذي تقدمه الإعلامية نيبال جبر، أن القرأن الكريم عبر بكلمة النفس على أنها الإنسان، كما أن القرآن الكريم عبر عنها على أنها القوة العاقلة التي تفكر والتي تدبر في الأشياء، وعبر عنها على أنها القوة التي وضعها الله عز وجل في الإنسان وهيئها لقبول الخير والشر.

وأشار إلي أن هذه الإطلاقات المتعددة للقرآن الكريم على كلمة النفس وهي الروح، والإنسان والقوة العاقلة، والقوة القابلة للغير والشر، تم استخدامها لاعتبارات مختلفة.

