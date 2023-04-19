تامر شلتوت لـ"البوابة نيوز": أقدم شخصية صعبة في المداح 3.. وسعيد بحالة التشويق بين الجمهور

يعود الفنان تامر شلتوت للمشاركة في مسلسل المداح في الجزء الثالث، برغم انتهاء شخصيته في الجزء الثاني، عندما "احترق" في أحداث المسلسل، الأمر الذي يحير الجماهير في لغز تكشفه حلقات العمل.



تحدث تامر شلتوت في حواره مع «البوابة نيوز» عن تحضيراته للشخصية الجديدة، وأيضا أكثر المشاهد الصعبة له، وكواليس المسلسل وغيرها من التفاصيل.

وإلى نص الحوار:

■ البعض من الجمهور على وسائل التواصل الاجتماعي تعجب من ظهورك مرة أخرى في مسلسل "المداح3"، ولا يجد تفسيرا لذلك، خاصة بعد أن حرقت شخصية عماد في الجزء الثاني، فما تعليقك؟

- صحيح أنني عدت للمسلسل، ولكن بشخصية جديدة، فلا أجسد "عماد" في الجزء الثالث، وهذا اللغز سينكشف خلال الحلقات الأخيرة، وشعور الجمهور بهذا التشويق يعود الفضل فيه للمخرج الكبير أحمد سمير فرج وفريق التأليف المميز أمين جمال، وليد أبو المجد وشريف يسري.



"عماد" في الموسم الأول كان له ثأر عند "صابر"، وفي الجزء الثاني باع نفسه للشيطان ليصل لأهدافه وللثأر وهو في النهاية ندم على ذلك، هذا الموسم هو ليس "عماد"، ولكن هناك شخصية "وليد" الذي له أهدافه.



■ كيف وجدت ردود الأفعال على شخصيتك في العمل؟

- سعيد بحالة التشويق بين الجمهور والتكهنات حول شخصيتي والتفاعل، وهذا نجاح ونعمة من ربنا، وهناك مشهد سيفسر كل شيء، ولماذا ظهرت من جديد ودوافعي وأهدافي، وبالفعل انتهيت من تصويره.



■ ومتى ينكشف هذا اللغز؟

- تصرفات الشخصية التي أقدمها غريبة ومريبة، وتحتاج لتفسير، ولا أستطيع حرق الأحداث للمشاهدين، ولكن ستكون هناك مفاجأة في الحلقات الأخيرة.



■ وكيف كانت تحضيراتك للشخصية؟

- الشخصية صعبة كثيرا، لأني أقول شيئا من خلال الكلام، ولكن عيني تقول شيئا آخر تماما، كما تظهر الشخصية مع الفنان خالد زكي، وتصرفاتها تقول إنها تساعده، ولكن العين فيها أمر مريب.



■ هل حدثت لك أشياء غريبة عقب التصوير خاصة أنه كان هناك الكثير من الحديث عن الجن، وهل أعرت لتلك الأشياء انتباها؟

- في بداية تصوير العمل كنت أركز أكثر مع الأشياء الغريبة التي تحدث، ولكن مع مرور الوقت بدأت "أمنطق" الأشياء أي أجد لها تفسيرا منطقيا، وأصبح الموضوع لا يشغلني، تحدث أشياء بسيطة ولا أريد التركيز معها.



■ هل هناك جزء رابع من مسلسل المداح، وإن كان هل ستشارك به؟

- وجود جزء رابع احتمال كبير وأحب المشاركة به بالطبع، وستكون الكتابة عامل كبير لتزيد من نجاح العمل وتقديم فكرة مختلفة.



■ حدثنا عن كواليس التصوير، وهل هناك مشكلات واجهتكم؟

- الكواليس مع حمادة هلال جميلة لأنه طيب كثيرا وأحبه، المسلسل لم يواجه مشاكل على مستوى الممثلين مع بعضهم الحمد لله.



■ هل تؤمن بالسحر والجن؟

- بالطبع فهما في الدين الإسلامي ومذكوران في القرآن، ولكن لا أومن أنهما يمكن أن يسيطرا على حياة الإنسان، ربنا عز وجل مسخر كل شيء.



■ ما أصعب المشاهد التي صورتها في المداح 3؟

- من أصعب المشاهد التي صورتها كانت فجرا وكان الطقس باردا، وكنت أرتعش من شدة البرد، كان علىّ التركيز فيه، فهو مشهد ختام لحلقة، وفي نفس الوقت أعاني من البرد الشديد فتطلب تركيزا كبيرا وضغطا عليّ.



■ كيف وجدت تألق بعض النجوم بالأدوار الثانية في رمضان؟

- نجوم الأدوار الثانية ينافسون بقوة هذا الموسم، عدنا مرة ثانية مثل أيام النجوم الكبار توفيق الدقن، ستيفان روستي، عادل أدهم، وغيرهم الذين كانت لهم بصمات قوية في الأدوار الثانية وهذا شيء رائع.



وبعد فترة من فكرة النجم الأوحد عدنا للأدوار الثانية القوية، وأرى ذلك صحيا للأعمال وفي صالح الجمهور ورصيد الممثل فمن منا ينسى أبطال الأدوار الثانية وقت الزمن الجميل.

