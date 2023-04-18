حمادة هلال: البني آدم يقلقني أكثر من الجن..عمري ما فكرت في المنافسة.. المداح حالة خاصة

يواصل الفنان حمادة هلال نجاح مسلسله المداح بتقديم الجزء الثالث منه فى شهر رمضان الكريم وتدور أحداثه بعد ساعات من ولادة طفله، حيث يجد صابر المداح نفسه على وشك خوض حرب جديدة مع الجن، ويشكل ابنه خطرًا كبيرًا على حياة صابر ومن حوله.

يتحدث حمادة خلال حواره مع "البوابة نيوز" عن موقفه من استخدام اسم العمل من قبل الآخرين، أيضا مشروعه السينمائى المقبل، ومدى تأثير الجن والعفاريت على حياته الشخصية.

مزيد من التفاصيل في نص الحوار التالي:

■ كيف تلقيت ردود الأفعال على الجزء الثالث من المداح؟

- كنت خائف عليه كثيرا والحمد لله كانت ردود الأفعال إيجابية والعمل يحظى بنسبة مشاهدة جيدة.

■ وجود شخصية فى المسلسل تحمل من الجن، فكرة أثارت الجدل بعد طرحها ألم تتخوف من ذلك الطرح؟

- المداح ٣ به بعض الفانتازيا والخيال إلى جانب الواقعية حتى تجذب انتباه الجمهور وهذا يحدث فى معظم الأعمال خاصة الأجنبية فيظهر البطل يطير ويفعل أشياء صعبة واقعيا وهى من عناصر الإبهار للجمهور.

أن تدفع الجمهور للتفكير فى حلول للأزمات التى يطرحها العمل ويفاجئ بترتيب آخر هو سر النجاح.

■ هل تتابع السوشيال ميديا والتعليقات على المسلسل؟

- أنا مبتعد تماما تلك الفترة للتركيز على الانتهاء من تصوير المداح ٣ فنحن فى فترة عمل مكثفة لذلك لم انتبه لما يثار عليها.

وأكثر التعليقات التى وصلتنى هى "ابننا جه" والتى شيرتات التى تم تنفيذها لم أتوقع ما حدث، وصاحب محل البن ومحل الشاى الذين يستخدمون اسم وعبايات باسم العمل.

■ الفنان أحمد مكى يقاضى من يستخدم اسمه فى منتج تجاري، هل ستقدم على تلك الخطوة؟

- لا أستطيع فعل ذلك، كل شخص ربنا يرزقه، أحمد حر فى قراره وهى وجهة نظر صحيحة، ولكن من جهتى فلن أتخذ أى إجراء وربنا يوسع عالجميع ولن أعير انتباها لذلك لأننى لا أتاجر به إنما هو اسم لعمل فني.

■ هل سحب مسلسل "جعفر العمدة" البساط من تحت مسلسل "المداح ٣" هذا العام؟

- كل عمل له نجاحه والمداح ٣ حالة خاصة على مستوى القصة والإخراج وغيرها من العناصر لذلك جمهوره يظل يتابعه واتمنى النجاح لجميع الزملاء.

■ ماذا عن ردود أفعال القريبين منك بعد تصوير ٣ سنوات من المداح والحديث عن الجن والعفاريت، هل يخافون منك؟

- أرى أن من يعتقد ذلك "أوفر"، أى يكبر الأمور، لم يحدث ذلك تماما، بالعكس ممكن أن أقلق من بنى آدم أكثر من الجن إن كان سيئ الخلق سيكون مؤذي.

■ ألا تروادك الكوابيس بعد تصوير المسلسل؟

- لا الحمد لله لم يحدث أى شئ غير طبيعي، وربنا هو الحافظ.

■ ألا تتخوف أن يظهر أشخاص يدعون أنهم المداح الحقيقي؟

- لا أعتقد أن الأمر سيصل لهذا الحد، ولا يشغلنى ذلك، فهى شخصية درامية بها بعض المبالغات والفانتازيا البعيدة عن الواقع وهى عناصر جذب للعمل.

■ هل يمكن أن يتحول المداح لفيلم سينمائي؟

- لم أفكر فى ذلك من قبل، ممكن وارد إن كانت فكرته جيدة.

■ هل تشغلك المنافسة على المشاهدات والتريند؟

- عمرى ما فكرت فى المنافسة أنا أقدم عمل جيد وأترك للجمهور النجاح، أتعب وانتظر كرم ربنا وفقط.

■ هل يشاهد أولادك المداح ٣؟

- أولادى يشاهدون المسلسل ولم يتأثروا بشخصية صابر ولا يخافون مني، وأشعر بالضيق أنهم لا يشاهدون الدراما العربية التى نقدمها أو الأفلام ويفضلون مشاهدة الأعمال الأجنبية.

وكان مسلسل المداح استثنائى بالنسبة لهم فهو العمل العربى للوحيد الذى يتابعونه.

■ هل يفكر فريق عمل المسلسل فى تقديم جزء رابع منه؟

- تقديم جزء رابع من العمل فكرة موجودة وأرحب بها ولكن تنفيذها يتوقف على وجود ورق جيد وقصة مشوقة وفكرة جيدة للجزء الرابع حتى يستمر النجاح الذى حققه فريق العمل على مدار ثلاث مواسم منه.

■ وما هو جديد حمادة هلال فى السينما؟

- أحضر لفيلم سينمائى جديد من المقرر بدء العمل عليه بعد عيد الفطر المبارك وانتهاء تصوير المداح ٣، وبالفعل تعاقدت عليه وسيتم الإعلان عن تفاصيله خلال الفترة المقبلة.

والفيلم الذى يجمعنى بكريم فهمى وأعلنا عنه من قبل عملنا على تحضيراته وتوقفت بسبب تصوير المداح ٣، وكان كريم زعلان منى لكنه قدر انشغالى بالمسلسل وهنأنى على نجاحه.

■ قالت الفنانة لوسى أنها متأثرة بالشخصية فى حياتها وتعيش فترات من الرعب، فما تعليقك على ذلك؟

- هى فنانة كبيرة وكلنا نحبها وهى موسوسة بعض الشئ ويبدو أنها تأثرت بالعمل كثيرا.

■ كيف وجدت التعاون مع المخرج أحمد سمير فرج على مدار الثلاث مواسم من المداح؟

- هو مخرج كبير تعب كثيرا والمؤلف أمين جمال وكلنا أصدقاء وكل فريق الإنتاج قدم الكثير للعمل ليظل بهذا التماسك على مدار السنوات.

أحمد سمير فرج يقدم دراما الإثارة بلونه وطعمه الخاص وتمسكى بتقديم المداح ليس لشئ سوى أنه صنع حالة وطريقة فى التناول مختلفة بالعمل جعلته يلعب فى منطقة بمفرده بهدوء غير منشغل بالمنافسة، العمل أشبه بفريق كرة قدم يلعب ويحقق الانتصارات وهذا عمل جماعى ناجح وأسعد لكل فريق العمل به.

■ ماذا يريد أن يقول حمادة للجمهور من خلال شخصية "صابر"؟

- صابر المداح يقدم رسالة هامة للمجتمع حتى لا يؤمن الناس بتأثير العفاريت والجن على حياتهم بل يلجأوا لله رب العالمين الذى يقول "إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ".

■ متى يطرح حمادة هلال أغنيته المقبلة؟

- بالفعل انتهيت من تسجيل أغنية جديدة وأطرحها فى عيد الفطر المبارك وتحمل عنوان "متحملاني"، وأحضر أيضا لعدد من الأغانى السينجل التى سأترحها تباعا خلال الفترة المقبلة.

