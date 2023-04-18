تفاصيل الحلقة 27 من مسلسل عملة نادرة

عرض مساء اليوم الحلقة السابعة والعشرون من مسلسل "عملة نادرة" والذي تخوض بطولته النجمة نيللي كريم وتشارك به ضمن موسم رمضان 2023.



شهدت الحلقة العديد من الاحداث الهامة حول شخصية "نادرة" التي تجسدها الفنانة نيللي كريم ووحماها "عبد الجبار" والذي يجسد دوره الفنان جمال سليمان.



أبرز المشاهد

تبدأ الأحداث حين يدرك عبد الجبار ان نادرة السبب هذه الفكرة، يرسل عبد الجبار رجاله لاتلاف محل المحاصيل الزراعية، يقرر الشباب تجهيز محل جديد ولكن عبد الجبار يستغل حاجة أهل النجع ويزيد السعر 3 أضعاف الثمن.



تعطي نادرة عبيدة بعض الأموال لتعويض اهل البلد ولكن عبيدة يؤكد لها ان اهل النجع يريدون العمل وليس النقود، يحاول حسن أبو عصايا بصفته أحد أبناء النجع وكونه عضو مجلس شعب الوقوف بجانب اهل النجع ولكن عطية أبو عصايا يطلب منه ان يضع حد فاصل بينه وبين اهل النجع حتى لا يتجرؤون عليه، ويؤكد له ان نادرة السبب فيما حدث، يلوم حسن أبو عصايا نادرة على مساعدتها للشباب خوفًا عليها ويؤكد لها ان لديه خبره كبيرة خاصًا في أي شيء يتعلق بعبد الجبار.



يتصل عبد الجبار بباشا مصر ويطلب منه ان يبشر الخواجة ويجهز الأموال "دولارات"، يخبر عواد ان النجع حزين بسبب غلاء الأسعار ولكن عبد الجبار لا يكترث لكلامه.



يواصل علاء البحث عن إسراء في كل مكان ولكن دون جدوى، يترك علاء طفلته مع أنس ويوصيها عليها ويغادر للبحث عن إسراء، يطلب عبد الجبار من رجاله تأمين بيت دميانة اثناء الحفر والبحث عن الاثار ويؤكد لهم عبد الجبار انه لا يكترث لأهل النجع.



تتصل نادرة بأنس للاطمئنان على يوسف وتسأل عن إسراء وتستغرب من طول غيابها، يتحدث أهل النجع عن الاثار الموجودة أسفل بيت دميانة ويؤكدون ان هذه الاثار ستباع للأجانب، يبحث عبد الجبار امر حفر المقبرة مع كبير عمال الحفر "عبد الرسول" الذي يطلب منه الأموال "مليون جنيه" أولا قبل الحفر نظرًا لطبيعة الأرض، ويوافق عبد الجبار على طلبه، تقرر نادرة مع شباب النجع ابلاغ الشرطة على عبد الجبار فور خروج الاثار من بيت دميانة، يخبر عبيدة أنس بمخطط نادرة والإبلاغ عن والدها فور خروج الاثار.



يخبر عبد الرسول ان أسفل بيت دميانة لا يوجد شيء ويؤكد له ان الشيخ الذي اختار المكان اما جاهل او نصاب، يشعر عطية أبو عصايا بسعادة بالغة لخيبة امل عبد الجبار ويشاركه سعادته حسن أبو عصايا، تتصل نادرة بالقط رجل عبد الجبار وتطلب منه خدمه، يبشر عبد الجبار باشا مصر بقرب فتح المقبرة الفرعونية ولكنه يخبر عبد الجبار انه كاذب وينهي تعامله معه ويخبره ان نادرة اخبرته بكل شيء.



قصة مسلسل "عملة نادرة"

المرأة لا تورث في الصعيد بسبب التقاليد الموروثة وليس الدين، فماذا لو تحدت امرأة مجتمعا ذكوريا بامتياز، في نجع ما ودخلت في صراع دموي مع من هو أقوى وأشرس.. لابد أنها عملة نادرة."

وتعود نيللي كريم للتعاون مع المؤلف مدحت العدل بعد غياب 5 سنوات، منذ أن قدما سويًا مسلسل "لأعلى سعر"، عام 2017، وشارك في بطولته كل من أحمد فهمي، زينة، نبيل الحلفاوي، إخراج محمد العدل الذي يجدد هو الآخر تعاونه مع نيللي كريم للمرة الثالثة بعدما قدما سويًا مسلسل "فاتن أمل حربي" العام الماضي وقبله "لأعلى سعر".

أبطال مسلسل "عملة نادرة"

مسلسل "عملة نادرة" بطولة نيللي كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو ريه، رمزي العدل، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفي، على الطيب، مريم الخشت، نهى صالح، ومحمد فهيم، وهشام عاشور، ريم رؤوف، كريم عبد القوي بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب، مدير التصوير أحمد فهيم، مهندس الصوت زياد عزت، مهندس الديكور امير عبد العاطي، مصحح اللهجة عبد النبي الهواري، ملابس غادة وفيق، تأليف مدحت العدل، وإخراج محمد العدل، وإنتاج جمال العدل.