هبة مجدي: الجمهور تعاطف مع رحاب بعد خطف ابنها.. أعاني من أحلام غير مريحة.. أتمنى عمل كوميدي بعد توتر "المداح 3"

تجسد الفنانة هبة مجدى دور رحاب زوجة صابر، الفنان حمادة هلال فى مسلسل "المداح ٣" وتعيش ضغط نفسى شديد بعد اختفاء ابنها وتشك فى علاقة الجن بذلك فى إطار من الرعب والخيال يعيش الجمهور رحلة البحث عن ابن صابر ورحاب.

تتحدث هبة مجدى خلال حوارها مع "البوابة نيوز"، عن تأثير تصوير العمل عليها، وخطتها بعد انتهاء المسلسل، ورد فعلها حول اتهام البعض لشخصية رحاب بالأنانية، والعمل الدرامى الوحيد الذى تتابعه فى رمضان وغيرها..

مزيد من التفاصيل فى نص الحوار التالي:

■ كيف وجدتِ ردود الأفعال على المسلسل خلال عرضه؟

- سعدت كثيرا بردود الأفعال على المداح ٣ وكان له صدى كبير ومسمع مع الجمهور وأجد انتظارهم واستشعر التشوق لمشاهدة الحلقة المقبلة لمعرفة ما سيحدث.

■ البعض يتهم شخصيتك فى العمل بالأنانية فهى لا تفكر فى صابر وتضغط عليه دائما؟

- شخصيتى تعيش ضغط نفسى كبير بعد أن فقدت ابنها، ويبحثون عنه، اتمنى أن لا تكتب على أى أم، وهذا هو مبررها فهى تفكر فقط فى ابنها الضائع وتعمى عن ما دونه، وبغير قصد تضغط على صابر حتى يستمر بحثه أملا أن تجده قريبا.

هى وضعت رضيعها ومتعبة ولديها إحساس بالخوف، لا تنام لأن البيبى يصحيها قبل أن يختفى فهى فى حالة غير طبيعتها.

وما بالك أن تكتشف أن الطفل ليس ابنها ومن الممكن أن يكون لآب وام غيرهم، ثم تذهب التكهنات بأنه تم خطفه.

ناس حولها تقتل وتموت هذا صعب كثيرا أن يقدم وليس سهلا فى التمثيل حتى يصدقه الجمهور.

لم أتمكن من متابعة السوشيال ميديا بسبب التصوير ولكن أعتقد أن الجمهور تعاطف مع الشخصية خاصة بعد أن فقدت ابنها وتبحث عنه وتعيش فى حزن عليه.

■ هل تخوفت من المشاركة فى الجزء الثالث من المداح؟

- لم أتخوف خاصة أنها لها مشاعرها وهى أم فالفكرة منذ أن عرضت على أحببتها وتشجعت لها كثيرا.

■ يسرا اللوزى تنافسك على قلب المداح كيف وجدتى ذلك؟

- ردت ضاحكة، أقول بشخصيتى فى المسلسل كيف سكت لها؟، لماذا لم أمسكها من شعرها بعد ما فعلته.

■ فى الواقع ماذا تفعل هبة مجدى عندما تقرر إمرأة المنافسة على قلب الفنان محمد محسن زوجك؟

- فى الحياة أنا هادئة كثيرا، لن أفعل شيئا، التمثيل جرأني، لا أعرف بعد التمثيل وزيادة جرأتى ماذا أفعل ربما أحب الأكشن وقتها.

■ هل حقيقى أن بعض الممثلين بالعمل تحدث معهم أشياء غريبة بسببه؟

- أعوذ بالله، أنا دائما استعين بالله، حتى عندما قلت لصابر خلال الأحداث أن ابننا من الجن، كنت أقول داخلى سامحنى يا رب أعوذ بالله، أنا أخاف من هذه الأمور.

■ هل قرأت عن عالم الجن استعدادا للمسلسل؟

- أبدا لم أفكر فى ذلك كما قلت سابقا أننى أخاف، وتجرأت فى التمثيل فى المداح.

الأعمال الأجنبية تذهب للخيال أكثر فعندما نشاهدها نعلم أنها خيالية ولن تحدث.

لكن عالم الجن يحتاج لعلماء يتحدثون عنه ودائما نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وأيماننا قوى بربنا.

■ متى تخوفت أثناء التصوير؟

- عندما دخل الدكتور وقت الولادة وكان الطفل ٦ شهور ومن المحتمل أن لا يعيش ووجده كبير وكأنه عمره ٩ شهور، كنت متخوفة قليلا، هى أشياء تؤثر فى اللاوعي. وتحدث لى أحلام غير مريحة ولا أعرف أنام جيدا.

■ هل ترحبين بتقديم جزء رابع من العمل؟

- لا اعلم لابد أن تكون دراما اقوى كثيرا من ما قدمناه العام الجارى حتى أشارك به وينجح مع الحمهور.

■ ماذا تابعتِ خلال شهر رمضان من الدراما؟

- لم أتمكن من المتابعة جيدا بسبب استمرار تصوير المداح٣ ولكن الإمام الشافعى شدنى كثيرا وأتابعه وهو مناسب كثيرا للعرض فى شهر رمضان الكريم.

■ بعد انتهاء تصوير المداح ما هى خطوتك المقبلة؟

- عندما انتهى من التصوير أكون متعبة نفسيا، وانتظر أن أخرج منه على عمل كوميدى يهدئ وتيرة التوتر الذى عشته مع المداح.



