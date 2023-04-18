طلق ناري في البطن.. العثور على عشريني بالطريق الأبيض بكرداسة

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة علي شاب في العقد الثاني من عمره مصابا بطلق ناري بمنطقة البطن بالطريق الأبيض مدخل قرية برك الخيام بدائرة مركز شرطة كرداسة شمال المحافظة.

تلقى ضباط مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها تلقيها بلاغا بالعثور على شخص ملقى بالطريق الأبيض مدخل قرية برك الخيام بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ بالفحص تبين العثور على "أحمد ش م ف" 20 سنة مصاب بطلق ناري في منطقة البطن جرى نقل المصاب إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

فيما تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لسرعة كشف ملابسات وتفاصيل الواقعة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.