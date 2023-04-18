ads
الثلاثاء 18 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

غدًا.. افتتاح معرض "تجربة شخصية" لقصور الثقافة بالهناجر

.
.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، معرضا لمجموعة مبدعين تلقائيين في مجال الفن التشكيلي بعنوان "تجربة شخصية"، في الثامنة مساء غد الأربعاء، بقاعة آدم حنين بمركز الهناجر للفنون في ساحة دار الأوبرا المصرية، ويستمر حتى 24 أبريل الجاري.
يشارك في المعرض الفنانون: شعبان عيد، وفاتن مصطفى، وفاطمة مصطفى، ومدحت هاشم، وعزة إسماعيل، ومنى زيدان، ونجاح صدقي، وعبده رمزي، ومحمود سنوسي.
المعرض تنظمه الإدارة العامة للفنون التشكيلية برئاسة الفنانة فيفيان البتانوني، بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، ويأتي في إطار دعم هيئة قصور الثقافة للفنانين التشكيليين ونشر الوعي الثقافي التشكيلي.

الهيئة العامة لقصور الثقافة تجربة شخصية قاعة آدم حنين مركز الهناجر للفنون دار الأوبرا المصرية