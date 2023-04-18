غدًا.. افتتاح معرض "تجربة شخصية" لقصور الثقافة بالهناجر

تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، معرضا لمجموعة مبدعين تلقائيين في مجال الفن التشكيلي بعنوان "تجربة شخصية"، في الثامنة مساء غد الأربعاء، بقاعة آدم حنين بمركز الهناجر للفنون في ساحة دار الأوبرا المصرية، ويستمر حتى 24 أبريل الجاري.

يشارك في المعرض الفنانون: شعبان عيد، وفاتن مصطفى، وفاطمة مصطفى، ومدحت هاشم، وعزة إسماعيل، ومنى زيدان، ونجاح صدقي، وعبده رمزي، ومحمود سنوسي.

المعرض تنظمه الإدارة العامة للفنون التشكيلية برئاسة الفنانة فيفيان البتانوني، بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، ويأتي في إطار دعم هيئة قصور الثقافة للفنانين التشكيليين ونشر الوعي الثقافي التشكيلي.