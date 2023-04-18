ريال مدريد يتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بهدفين في شباك تشيلسي

تأهل فريق ريال مدريد الإسباني إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الفوز بهدفين على تشيلسي الإنجليزي، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب ستامفورد بريدج، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، وفي الشوط الثاني تمكن البرازيلي رودريجو من تسجيل هدف التقدم للنادي الملكي في الدقيقة 58 بعد تمريرة من فينسيوس جونيور، وعاد نفس اللاعب لتسجيل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 80.

وفاز ريال مدريد في مباراة الذهاب ملعبه سانتياجو برنابيو بهدفي كريم بنزيما وماركو أسنسيو، ليتأهل إلى نصف نهائي البطولة بنتيجة 4-0 في مجموع المباراتين.

وخاض ريال مدريد المباراة أمام تشيلسي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، ألابا، كامافينجا.

خط الوسط: لوكا مودريتش، توني كروس، فيدي فالفيردي.

خط الهجوم: رودريجو، كريم بنزيما، فينيسيوس جونيور.