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الثلاثاء 18 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

تحذيرات دولية من خطر انهيار النظام الصحي في السودان

القتال في السودان
القتال في السودان
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أعلن الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، أنه يكاد يكون من المستحيل تقديم الخدمات الإنسانية في السودان وحذر من أن النظام الصحي في البلاد معرض لخطر الانهيار.

ويواجه القطاع الصحي في السودان انهيارا، في ظل تضاؤل إمدادات الطاقة، والنقص الحاد في أكياس الدم، فيما دعا مدير منظمة الصحة العالمية، طرفي الصراع في البلاد، إلى "إتاحة إمكانية الوصول إلى المرافق الطبية لجميع من يحتاجون للرعاية".

مساعدات مطلوبة "بصورة عاجلة"

دعى مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، طرفي الصراع في السودان، إلى "إتاحة إمكانية الوصول إلى المرافق الطبية، لجميع من يحتاجون إلى الرعاية" بشكل عاجل.

قال تيدروس  "أريد أن أكون واضحا، يجب على جميع الأطراف التأكد من إتاحة القدرة على الوصول غير المقيد والآمن إلى المنشآت الصحية، لجميع المصابين والذين يحتاجون لرعاية طبية".

وتعاني مستشفيات  لتتمكن من معالجة الجرحى الذين يتوافدون عليها، من جراء الاشتباكات الدائرة منذ 4 أيام بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

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