ضبط كيلو وربع هيروين و5900 قرص مخدر بحوزة تاجر بالتبين

تمكنت الأجهزة بالقاهرة، من القبض علي تاجر مخدرات، قبل ترويج كمية من الهيروين والأقراص المخدرة من عقار الترامادول علي المتعاطين بدائرة قسم شرطة التبين.

وردت معلومات لضباط مباحث مكافحة المخدرات بالقاهرة، مفادها قيام شخص يدعي "أحمد رشاد"، بالإتجار في المواد المخدرة، متخذا من دائرة قسم شرطة التبين مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات خرجت حملة استهدفت مكان تواجد المتهم والقبض عليه، وبتفتيش المكان المشار إليه عثر علي كمية من الهيروين المخدر وزنت كيلو وربع و5900 قرص مخدر.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1091 لسنة 2023 وتباشر النيابة التحقيقات.