الدوري التركي.. ألانيا سبور يخسر من جالطة سراي بمشاركة كوكا

خسر فريق ألانيا سبور، المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري أحمد حسن كوكا، بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب باهجه شهير اوكولاري في إطار منافسات الجولة الـ30 من بطولة الدوري التركي.

افتتح جالطة سراي أهداف المباراة عن طريق عبدالكريم بارداكسي في الدقيقة 14 وتعادل ألانيا سبور من خلال إفيجان كاراجا من ضربة جزاء في الدقيقة 17 لكن عاد جالطة سراي ليسجل هدف التقدم الثاني في الدقيقة 42 من خلال ماورو إيكاردي.

وفي الشوط الثاني، أضاف جالطة سراي هدفين عن طريق ديريس ميرتينز في الدقيقة 48 وميلوت راشيكا في الدقيقة 63، وشهدت المباراة مشاركة كوكا أساسيا مع ألانيا سبور طول أحداث اللقاء.

بدأ ألانياسبور المباراة بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: رونار رونارسون

خط الدفاع: فاتح أكسوي - خادم رسول - بيدرو بيريرا - ليروي فير

خط الوسط: إدريسا دومبيا - يوسف أوزدمير - أرنود لوسامبا - إيفان كافاليرو

خط الهجوم: إفيجان كاراجا - أحمد حسن كوكا

بهذه النتيجة، تجمد رصيد ألانيا سبور عند 32 نقطة في المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري التركي، فيما رفع جالطة سراي رصيده إلى 69 نقطة في صدارة الترتيب.