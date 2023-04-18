رئيس جامعة الأقصر يناقش طلبات علاج أعضاء هيئة التدريس والعاملين وأسرهم.. صور

عقد الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مع أعضاء مجلس إدارة صندوق علاج أعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم، والعاملين، وأسرهم بجامعة الأقصر.

ناقش الاجتماع، تناول عدد من الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال بهدف التوصل إلى قرارات بشأنها، ومناقشة المطالبات المالية المقدمة من الأعضاء، والخاصة بالعمليات والإشاعات والتحاليل والأدوية التي تم صرفها الفترة السابقة لعلاجهم ولعلاج ذويهم.

كما ناقش الاجتماع، آليات توفير الرعاية الصحية لجميع العاملين بالجامعة، من خلال التعاقد مع أكبر المنشآت الصحية، مع تشديد رئيس الجامعة، على تقديم أقصى درجات الخدمة الطبية، لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.

كما وافق رئيس جامعة الأقصر، على طلبات علاج أعضاء هيئة التدريس، والعاملين، معربًا عن تمنياته بالشفاء العاجل لجميع المرضى، مشددا على ضرورة استيفاء جميع الأوراق، والمستندات المطلوبة، لقرارات العلاج الصادرة عن الصندوق.

يذكر أن ذلك الاجتماع، هو الثاني حيث عقدت الجلسة الأولى بحضور مجلسي الإدارة: المنتهية فترة تكليفه، والمجلس المنتخب طبقًا للائحة النظام الأساسي لدورة 2023؛ لأعمال تسليم وتسلم الإدارة بين المجلسين، حيث وجه رئيس الجامعة، الشكر لأعضاء المجلس المنتهية فترة ولايته، على ما بذلوه من جهود خلال الفترة الماضية، وهنأ أعضاء المجلس الجديد المنتخب؛ متمنيًا لهم التوفيق فيما هو قادم.

وكانت انتخابات مجلس إدارة صندوق علاج أعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم، والعاملين بجامعة الأقصر، قد أجريت الشهر الماضي طبقًا للائحة النظام الأساسي، والمسجلة بالهيئة العام للرقابة المالية.

عُقدت الانتخابات تحت إشراف اللجنة العليا للانتخابات برئاسة الدكتورة صابرين عبدالجليل، عميد كلية السياحة والفنادق، وعضوية كل من أحمد الفاضل وكيل المؤسسين للصندوق، ومنتصر محمد السعيد، مدير الإدارة العامة للتوجيه المالي والإداري، وعمر مصطفى الصادق، مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، ومصطفى محمود على حسين، مدير الإدارة العامة للشئون القانونية، وبحضور أعضاء الجمعية العمومية لصندوق العلاج.

وتم الإعلان عن نتيجة انتخابات مجلس إدارة صندوق علاج أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأقصر، وأسفرت الانتخابات عن فوز كل من: الدكتور حمدي محمد حسين، رئيسًا للمجلس، وعضوية كل من: حسن إبراهيم، عضوًا، والمدثر محمد عطيتو، عضوًا، وعبدالله أحمد سليمان، عضوًا، وعفاف مصطفى ابوالحجاج، عضوًا، وسلوى سنوسي سليمان، عضوًا، وسعاد حسين محمد، عضوًا.

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