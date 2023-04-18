تعليم الوادي يحصد المركز التاسع في مسابقة اللغة العربية الفصحى

أعلن سيد عبد العزيز عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد فوز قطاع تعليم الوادى الجديد بالمركز التاسع على مستوى الجمهورية بمسابقة التحدث باللغة العربية الفصحى والخطابة والإلقاء الشعري وتعميق دراسة النحو للعام الدراسي 2022- 2023 م والتى جرى تنفيذها بالتعاون مع توجيه عام اللغة العربية.

وقال وكيل التعليم بالمحافظة، وفقا لما أسفرت عنه النتائج ، حصدت الطالبة ملك ناجى محمد مبارز من مدرسة بلاط الإعدادية التابعة لإدارة بلاط التعليمية ، المركز التاسع على مستوى الجمهورية بعد خوض التصفيات النهائية .

وو جه التهنئة لإدارة بلاط التعليمية ومدرسة بلاط الإعدادية والطالبة ملك بهذا الفوز، متمنيا المزيد من النجاحات لقطاع تعليم المحافظة.

عقدت المسابقة برعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، وحنان مجدى نائب المحافظ.