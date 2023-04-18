دوري أبطال أوروبا.. ريال مدريد يتعادل مع تشيلسي في الشوط الأول

خيم التعادل السلبي على أحداث الشوط الأول من المباراة التي تجمع ريال مدريد وتشيلسي، على ملعب ستامفورد بريدج، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسيطر لاعبو تشيلسي على أحداث اللقاء وحاولوا كثيرا على مرمى تيبو كورتوا ولكن محاولاتهم لم تسفر عن أهداف.

وبدأ ريال مدريد المباراة أمام تشيلسي بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، ألابا، كامافينجا.

خط الوسط: لوكا مودريتش، توني كروس، فيدي فالفيردي.

خط الهجوم: رودريجو، كريم بنزيما، فينيسيوس جونيور.

وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بفوز النادي الملكي في ملعبه سانتياجو برنابيو بهدفي كريم بنزيما وماركو أسنسيو.