اللجنه البارالمبية تجتمع مع مندوب الاتحاد الدولى للكرة الطائرة

عقدت اللجنة البارالمبية المصرية اجتماعا تنسيقيا مع ستيورات دوجلاس مندوب الاتحاد الدولي للكرة الطائرة البارالمبي حضرة الكابتن عماد رمضان أمين صندوق. اللجنة وإيهاب حسنين عضو مجلس الإدارة و منصور المحمدي وعصام شحاتة من الاتحاد المصرى البارالمبي للكرة الطائرة ، وذلك للوقوف على أخر الاستعدادات الخاصة ببطولة كأس العالم للكرة الطائرة جلوس في إطار مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين اللجنة والاتحاد لتنظيم البطولة المقرر إقامتها خلال شهر نوفمبر ٢٠٢٣ ، وذلك في إطار دعم ورعاية اللجنة للرياضات البارالمبية ، والعمل على نجاح البطولة والظهور بالمظهر المشرف

وأكد الكابتن عماد رمضان أن الاجتماع كان مثمرا للغاية مشيرا الى أن اللجنة البارالمبية ستدعم الاتحاد المصرى بكل قوة كافة التسهيلات الخدمية واللوجستية كما تم مناقشة كافة الترتيبات من الجانب المصرى مع مندوب الاتحاد الدولي.