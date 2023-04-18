ضبط صاحب مصنع بكفر الشيخ يقوم بتصنيع أجهزة ريسيفر لفك شفرات القنوات الفضائية

تمكنت، الأجهزة الأمنية بكفرالشيخ، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، من ضبط صاحب محل مقيم بدائرة مركز شرطة الرياض يقوم بتصنيع وتجميع أجهزة الريسيفر المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية وبيعها للمواطنين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وردت معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، تفيد بقيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة الرياض، بإدارة محل ومصنع، يقوم من خلالهما بتصنيع وتجميع وبيع أجهزة "الريسيفر" المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية، غير المصرح بتداولها بالأسواق بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات، تم إستهداف مقر المحل والمصنع المشار إليهما، وأمكن ضبط المدير المسئول، وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط عدد 1359 جهاز إستقبال الإشارة وفك الشفرة والمستلزمات والأدوات والعدد المستخدمة للتصنيع والتجميع، وتم ضبط جهاز "وحدة معالجة مركزية محمل عليه برامج لفك تشفير القنوات المشفرة - أداة لحام، وبمواجهته أقر بارتكابه المخالفات سالفة الذكر بقصد تحقيق الربح المادي.