بسبب الأحمال .. طلب خاص من لاعبي الزمالك لأوسوريو

تقدم لاعبو الزمالك بطلب خاص الى الكولومبي أوسوريو المدير الفني للفريق، بعد تعادل الفريق بالأمس أمام المقاولون العرب بنتيجة 2-2، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وطلب لاعبو الزمالك من أوسوريو بضرورة تخفيف الأحمال البدنية، لأنهم يشعرون بحالة من الإجهاد الكبير بسبب توالي المباريات، مؤكدين للمدير الفني أن كثرة الأحمال هى السبب فى ارهاقهم أمام المقاولون.

من جانبه وعد المدرب الكولومبي اللاعبين بالامتثال إلى رغبتهم وتخفيف الأحمال البدنية.

وعلى صعيد متصل أبلغ أوسوريو المدير الفني للزمالك إدارة النادي بالاستقرار على المساعد الأجنبي الذى سينضم الى جهازه الفني ليعاونه فى تدريب القلعة البيضاء.

وتحركت ادارة نادي الزمالك لإتمام المفاوضات مع المساعد الأجنبي، وقاموا بحجز تذاكر الطيران له، حيث من المنتظر أن يصل الى القاهرة الإسبوع المقبل بعد عيد الفطر المبارك.

وكان الكولومبي أوسوريو المدير الفني للزمالك قد علق على تعادل الفريق الأبيض أمام المقاولون العرب بنتيجة 2-2 فى المباراة التى جمعت بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وقال أوسوريو فى المؤتمر الصحفي عقب المباراة إن فريقه كان يستحق الفوز بالمباراة وليس التعادل، مشيرا الى ان المقاولون كان منافسا صعبا.

وأضاف فى رسالة تحذير قوية للاعبين: تابعت جيدا وشاهدت من أضاع فرصة التسجيل، ومن لم ينفذ التعليمات، سأقوم سيتم استبعاد أي لاعب يلعب لمصلحته وليس للفريق، وأى لاعب سيخالف التعليمات سيكون خارج حساباتي.

وأكمل: علينا أن نطوي صفحة المقاولون ونستعد لمواجهة سيراميكا كليوباترا.

وكان الزمالك قد تعادل مع المقاولون العرب بهدفين لمثلهما فى الوقت القاتل، فى أول مباراة رسمية يقودها أوسوريو بعد توليه مهمة تدريب الفريق الأبيض.