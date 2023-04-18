نائبة بالشيوخ: سياسات مصر متوازنة تجاه قضايا المنطقة لإحلال السلام والاستقرار

أكدت النائبة رشا إسحق عضو مجلس الشيوخ، على أهمية رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماعه بالمجلس الأعلي للقوات المسلحة، والتى أوضحت موقف مصر من الأحداث في السودان، وهو ذات الموقف الثابت لمصر دائما تجاه ما يجرى من أحداث داخلية بالدول.

وأضافت “إسحق” في بيان صادر عنها، أن سياسة مصر الخارجية تقوم على التوازن والاعتدال دائما من أجل إحلال السلام والاستقرار في المنطقة، وهو ما ظهر جليا خلال ما جاء باجتماع أمس بشأن أحداث السودان.

ونوهت نائبة الشيوخ لإعلان الرئيس السيسي استعداده للتدخل والوساطة لاستعادة الأمن والسلام والاستقرار بين الفرقاء فى دولة السودان، موضحة أن هذا الدور الذى ليس غريبا علي مصر، فهي تسعى دائما لنشر السلام والأمان والاستقرار في المنطقة والعالم.

وتابعت: النظر إلى وضوح الرئيس السيسي في الإعلان عن عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، وأن القوات المصرية المتواجدة في السودان بهدف التدريبات فقط وأن القوات المصرية بالسودان لا تدعم طرفا على حساب آخر.

وأوضحت النائبة رشا اسحق بخطوات الدولة وقيادتها السياسية في التواصل المستمر مع الجانب السوداني لتأمين وصول جنود القوات المسلحة المصرية الموجودة في السودان في سلام وأمان إلى أرض الوطن.