ختام مسابقة المزمار الذهبي لتجويد القرآن بجامعة الفيوم.. "صور"

شهد الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم، ختام فعاليات مسابقة المزمار في تلاوة وتجويد القرآن الكريم، التي نظمتها الإدارة العامة لرعاية الشباب.

حضر الحفل الدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمشرف على المسابقة، والدكتور عرفة صبري نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور وائل طوبار منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، وأعضاء لجنة التحكيم، ومدير عام رعاية الشباب، والطلاب المشاركين بالمسابقة، وذلك اليوم الثلاثاء، بقاعة المؤتمرات بالمكتبة المركزية.

أشاد حتاته بتنظيم المسابقة التي تركزت حول تلاوة وتجويد القرآن الكريم، وبلغ عدد المشتركين بها 100 طالب وطالبة، مشيرًا إلى اهتمام إدارة الجامعة بتنمية كافة الجوانب لدي الطلاب، لا سيما الجوانب الروحية والاهتمام بالقرآن الكريم، والسنة النبوية، وتزكية نفوس الطلاب، وتقويم سلوكياتهم.

وأوضح أنه تم تكريم المراكز الخمس الأولى طلاب وطالبات، وتم منحهم شهادات تقدير وجوائز مالية.

من جانبه عبر الدكتور محمد فاروق الخبيري عن سعادته بالمشاركة الإيجابية للطلاب، والإقبال الكبير على الاشتراك في المسابقة، والتنافسية الكبيرة بينهم ما يعمل على إثراء المسابقة.

وأوضح أن المسابقة تقام للعام الثامن، وأقيمت على مدار يومين، ونصت قواعد تحكيم المسابقة على اتقان أحكام التلاوة، ومراعاة الوقف والابتداء، وحسن التنقل بين المقامات، وحسن الصوت، وجودة التجويد، وسلامة القراءة.

وأكد الدكتور عرفة صبري أن ممارسة النشاط الطلابي تمثل أهمية كبيرة في تنمية المهارات والأفكار وتعزيز الثقة بالنفس والتعامل مع الآخرين، ووجه الطلاب بضرورة حفظ القرآن كونه يسهم في تميز صاحبه، ويعمل على تنمية الذاكرة، بالإضافة لفضله وثوابه العظيم عند الله.

ودعا الدكتور عاصم العيسوي الطلاب إلى فهم القرآن وتدبر آياته والتمسك به والإلتزام بتعاليمه والمضي وفقا لما أمرنا به.

وقدم التهنئة لكل المشاركين في المسابقة والفائزين بالمراكز الأولى، حيث جاءت نتيجة المسابقة كالتالي: الطالب محمد فراج أحمد، كلية التمريض، مركز أول الطالب عبد الله عاصم، كلية الصيدلة، مركز ثان الطالب محمود حسين محمود، كلية الهندسة، مركز ثالث الطالب حسام محمد قاسم، كلية الآداب، مركز رابع

الطالب عبد الرحمن محمد توفيق، كلية الطب، مركز خامس.

وجاءت الطالبة سمية أحمد عيد، كلية التربية، في المركز الأول

والطالبة زينب جمال مصطفى، كلية الخدمة الاجتماعية، مركز ثان

والطالبة آيه مندي عبد الجواد، كلية التربية مركز ثالث

في نهاية الحفل قام رئيس الجامعة بتكريم الفائزين، و أعضاء لجنة تحكيم المسابقة.

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