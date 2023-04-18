البورصة المصرية للسلع تطرح الذرة الصفراء فى ثاني جلسة تداول

قال الدكتور ابراهيم عشماوى رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية للسلع، بانه عقب نجاح أول تداول لسلعة الذرة الصفراء يوم الخميس الماضي، فإنه تم اليوم الثلاثاء، انعقاد جلسة استثنائية لسلعة الذرة الصفراء علي منصة البورصة المصرية للسلع.

وقامت هيئة السلع التموينية اليوم الثلاثاء بعرض سلعة الذرة الصفراء علي منصة البورصة المصرية للسلع للتداول فى ثاني جلسة لها للذرة الصفراء بغية اتاحة هذة السلعة الأساسية والتي تعتبر اهم مدخل لصناعه الأعلاف.

وأضاف “عشماوى” أن طرح سلعه الذرة الصفراء من قبل هيئة السلع التموينية عبر منصة البورصة المصرية للسلع، وذلك بغرض زيادة المعروض من السلع (سلعه الذرة الصفراء) لصالح صغار مربي الدواجن عن طريق طرح هذه السلعه لمصانع الأعلاف ذات الطاقات الإنتاجية من ٢٠ الي ١٠٠ طن يوميا علي ان تقوم هذه المصانع بإعادة بيع الأعلاف فى صورتها النهائية بسعر عادل لصغار منتجي الدواجن.



ومن المنتظر ان تعقد جلستين أسبوعيًا لسلعه الذرة الصفراء ايام الاثنين والخميس تباعًا.

وقامت ٦٠ شركة (مصانع اعلاف) بتسجيل نفسها فى البورصة المصرية للسلع عقب توافقها مع اشتراطات العضوية للبورصة وقد تم بالفعل تنفيذ عدد ١٦ عمليه وجاري اتخاذ إجراءات التسجيل من قبل شركات اخري.



وقد ثمن عشماوى تدخل هيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى بيع سلعة الذرة الصفراء عبر البورصة المصرية للسلع، واعتبر هذا الامر اضافة كبيرة لصالح منتجي الدواجن للتخفيف من وطأة تقلبات الاسعار للسلع والحبوب والغلال علي مستوي العالم نتيجة لاضطرابات سلاسل الامداد نتيجة التغيرات الجيوسياسة التي يشهدها العالم.