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الثلاثاء 18 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

دوري أبطال أوروبا.. نابولي بالقوة الضاربة أمام ميلان في ربع النهائي

نابولي
نابولي
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أعلن لوتشيانو سباليتي المدير الفني لنادي نابولي، تشكيل اللاعبين الرسمي لمواجهة ميلان الإيطالي، اليوم الثلاثاء، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

 

وتقام المباراة على ملعب دييجو أرماندو مارادونا في تمام الساعة التاسعة مساء، ويدخل نابولي المباراة بالقوة الضاربة حيث يقود الهجوم الثلاثي خيفتشا كفاراستخيليا وفيكتور أوسيمين وماتيو بوليتانو.

 

ويخوض نابولي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ميريت.

خط الدفاع: دي لورينزو - أمير رحماني - خوان جيسوس - روي كوستا.

خط الوسط: تانجي ندومبيلي - لوبوتكا - زيلينيسكي.

خط الهجوم: خيفتشا كفاراستخيليا - فيكتور أوسيمين - ماتيو بوليتانو.

 

وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بفوز ميلان بهدف سجله إسماعيل بن ناصر في الدقيقة  40 من عمر الشوط الأول.

دورى أبطال اوروبا نابولى ميلان فيكتور أوسيمين خيفتشا كفاراستخيليا