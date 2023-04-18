استقرار أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم

استقرت أسعار العملات العربية والأجنبية في نهاية معاملات اليوم علي مستوي البنوك، وذلك للأسبوع الرابع على التوالي ودون أي تغيير يذكر.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه 30.83 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع، وبلغ سعر اليورو أمام الجنيه 33.83 جنيه للشراء و33.47 جنيه للبيع.

كما بلغ سعر الجنيه الاسترليني نحو 38.83 جنيه للشراء و38.47 جنيه للبيع، ووصل سعر الفرنك السويسري نحو 34.4 جنيه للشرا و34.53 جنيه للبيع، وبلغ سعر الــ100 ين ياباني نحو 23.02 جنيه للشراء و23.1 جنيه للبيع.

ووصل سعر اليوان الصيني لنحو 4.48 جنيه للشراء و4.49 جنيه للبيع، وبلغ سعر الريال السعودي نحو 8.22 جنيه للشراء و8.24 جنيه للبيع، كما وصل سعر الدرهم الإماراتي نحو 8.39 جنيه للشراء و8.42 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي نحو 100.64 جنيه للشراء و100.99 جنيه للبيع.