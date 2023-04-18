دوري أبطال أوروبا.. لامبارد يعلن تشكيل تشيلسي أمام ريال مدريد

أعلن فرانك لامبارد المدير الفني لنادي تشيلسي، تشكيل الفريق الرسمي لمواجهة ريال مدريد، اليوم الثلاثاء، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف تشيلسي نظيره ريال مدريد على ملعب ستامفورد بريدج، في تمام الساعة التاسعة مساء، ويقود هجوم البلوز كل من كاي هافيرتز وكونور كالاجر، بدعم من إنزو فرنانديز وكوكوريا في وسط الملعب الهجومي.



ويبدأ تشيلسي المباراة أمام ريال مدريد بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا.

خط الدفاع: ويسلي فوفانا - تياجو سيلفا - تشالوباه.

خط الوسط: ريس جيمس - نجولو كانتي - كوفاسيتش - إنزو فرنانديز - كوكوريا.

خط الهجوم: كاي هافيرتز - كونور كالاجر.

وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بفوز النادي الملكي في ملعب سانتياجو برنابيو بهدفي كريم بنزيما وماركو أسنسيو.