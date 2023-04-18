ads
الثلاثاء 18 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

أبو الغيط لرئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي: الهدنة الإنسانية المؤقتة في السودان ضرورية

.
.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

رحب أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بالهدنة الإنسانية التي أعلن عن سريانها لمدة 24 ساعة، مُعتبرًا أنها ضرورية وتُمثل خطوة هامة لإعطاء الفرصة للسكان المدنيين والمرضى لالتقاط الأنفاس، والتعامل مع الحالات الإنسانية الطارئة.

وأعرب أبو الغيط عن أمله في التزام كافة الأطراف بوقف إطلاق النار، وفي البناء على هذه الخطوة، وتمديد الهدنة الإنسانية.

وصرح جمال رشدي المتحدث باسم الأمين العام أن أحمد أبو الغيط ذكر ذلك في اتصال هاتفي بموسى فكي، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي.

وأضاف ان الاتصال شهد تبادلًا لوجهات النظر حول الوضع الخطير في السودان، وما يُمكن عمله بالتنسيق بين المنظمتين الإقليميتين للوصول إلى وقف التصعيد واستعادة الهدوء.

وأضاف المتحدث أن الطرفين اعتبرا أن لغة الحوار هي التي ينبغي أن تسود كسبيل لمعالجة القضايا، من أجل حقن دماء السودانيين والحفاظ على وحدة البلاد.
وأكد المتحدث أن الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي لديهما تاريخ طويل من العمل المشترك والتنسيق، فيما يخص السودان وغيرها من القضايا ذات الاهتمام للمنظمتين، مضيفًا أن أبو الغيط وفكي اتفقا على مواصلة التنسيق وتبادل الرأي حول الموقف في السودان خلال الايام القادمة.

أحمد أبو الغيط السودان