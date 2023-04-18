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الثلاثاء 18 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

جريدة البوابة

اقرأ غدًا في عدد البوابة| هدنة 24 ساعة فى السودان.. وقف إطلاق النار وفتح ممرات إنسانية

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تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الأربعاء 19 أبريل 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

هدنة 24 ساعة فى السودان.. وقف إطلاق النار وفتح ممرات إنسانية.. وبلينكن يتهم «الدعم السريع» باستهداف البعثة الأمريكية

.. و«شكرى» يبحث هاتفيا مع وزير خارجية اليونان تطورات الوضع فى الخرطوم

خير من ألف شهر.. السيسي: ندعو الله أن يشمل مصر والأمتين العربية والإسلامية والإنسانية كلها بعنايته ورحمته 

تهنئة عيد الفصح.. بوتين فى خيرسون وكييف تتهمه بزيارة مسرح «جرائمه»

عالم متعدد الأقطاب.. لافروف يلتقي لولا.. وواشنطن تتهم البرازيل بترديد شعارات روسيا والصين

السويد تنظم أكبر تدريب عسكري لها منذ 25 عامًا.. وبكين تعزز تعاونها مع موسكو

وزير الخارجية السعودى يزور سوريا 

العدد
البوابة السودان الدعم السريع وقف اطلاق النار السيسي