إجراءات مشددة لتأمين عيد الفطر فى العراق

أعلنت خلية الإعلام الأمني، أمس الثلاثاء، تنفيذ جولة أمنية قبل عيد الفطر فى منطقة الطارمية شمالى بغداد. وذكرت الخلية فى بيان لها أن "الفريق الركن قيس المحمداوى نائب قائد العمليات المشتركة، يواصل جولاته الميدانية فى مختلف قواطع المسئولية، إذ وصل صباح أمس إلى قطاع شمالى العاصمة ضمن قيادة عمليات بغداد".

وأضافت أن "الزيارة تهدف للاطلاع على الوضع الأمني، وكذلك الإشراف على عمليات البحث والتفتيش التى تنفذها القطاعات شمالى العاصمة فى حزام بغداد فى الطارمية والمشاهدة وهور الباشا ضمن الخطة التى وضعتها قيادة العمليات المشتركة مع أواخر أيام شهر رمضان الكريم وبالتزامن مع قرب عيد الفطر المبارك".

كما كشف مصدر أمني، عن انطلاق عملية أمنية فى أقصى جنوب شرق ديالى.

وقال المصدر إن "قوات أمنية مشتركة بدأت عملية أمنية من محورين فى تمشيط مناطق نائية ضمن قطاع جنوب ناحية كنعان (٣٠كم جنوب شرق بعقوبة) بعد إحباط محاولة تسلل داعشية فى ساعة متأخرة من مساء أمس الأول".