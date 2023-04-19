ads
الأربعاء 19 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

إجراءات مشددة لتأمين عيد الفطر فى العراق

قوات الامن العراقي
قوات الامن العراقي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت خلية الإعلام الأمني، أمس الثلاثاء، تنفيذ جولة أمنية قبل عيد الفطر فى منطقة الطارمية شمالى بغداد. وذكرت الخلية فى بيان لها أن "الفريق الركن قيس المحمداوى نائب قائد العمليات المشتركة، يواصل جولاته الميدانية فى مختلف قواطع المسئولية، إذ وصل صباح أمس إلى قطاع شمالى العاصمة ضمن قيادة عمليات بغداد".
وأضافت أن "الزيارة تهدف للاطلاع على الوضع الأمني، وكذلك الإشراف على عمليات البحث والتفتيش التى تنفذها القطاعات شمالى العاصمة فى حزام بغداد فى الطارمية والمشاهدة وهور الباشا ضمن الخطة التى وضعتها قيادة العمليات المشتركة مع أواخر أيام شهر رمضان الكريم وبالتزامن مع قرب عيد الفطر المبارك".
كما كشف مصدر أمني، عن انطلاق عملية أمنية فى أقصى جنوب شرق ديالى.
وقال المصدر إن "قوات أمنية مشتركة بدأت عملية أمنية من محورين فى تمشيط مناطق نائية ضمن قطاع جنوب ناحية كنعان (٣٠كم جنوب شرق بعقوبة) بعد إحباط محاولة تسلل داعشية فى ساعة متأخرة من مساء أمس الأول".

العراق عيد الفطر