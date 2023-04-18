بطني وجعتني.. شيماء سيف تنهار في رامز نيفر إند

انهارت الممثلة الكوميدية شيماء سيف، على الهواء، بسبب تعرضها لـ مقلب رامز، وقالت: "بطنى وجعتني من الأكل".

ودخلت شيماء سيف، في حالة صراخ وحالة من الرعب، أثناء تعرضها لـ مقلب رامز جلال.

وسخر رامز جلال من شيماء سيف، بسبب ملابسها، قائلا: "أنت جاية بملابس سوداء.. وأنت ايه اللى لبساه ده.. جلبيه ده ولا ايه".

ووقعت شيماء ضحية لـ رامز خلال الحلقة التى ستعرض الحلقة اليوم الثلاثاء.

وكشفت قناة إم بي سي مصر، أن شيماء سيف، ستكون ضيفة على برنامج رامز جلال، اليوم الثلاثاء، ضمن حلقات برنامج المقالب الشهير “رامز نيفر إند”.