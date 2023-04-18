موعظة رمضانية.. زكاة الفطر

تقدم لكم البوابة نيوز بالتعاون مع المركز العالمي للرصد والفتوى بالأزهر الشريف، برنامج "موعظة رمضانية" بالتزامن مع حلول شهر رمضان الكريم.

ويتناول البرنامج الذي يذاع يوميا طوال شهر رمضان المعظم، العديد من المواعظ الدينية والأحكام الفقهية التي لا بد من التطرق إليها في هذه الأيام، والتي يجب أن يكون الصائم على علم بها، حتى ينال أعلى درجات الثواب والمغفرة من صيامه في هذه الأيام.

وتتناول حلقة اليوم التي يقدمها الدكتور إبراهيم جاد أحمد الكريم عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، موضوع زكاة الفطر وفضلها العظيم. الجدير بالذكر أن شهر رمضان الكريم، يحتل مكانة عظيمة في قلوب المسلمين، لما فيه من الخيرات والبركات الكثيرة، لذا يستعدون له في مصر بالكثير من العادات الطيبة المتوارثة على مر العصور، من تعليق الزينة في الشوارع والفوانيس، وإعداد المأكولات المخصصة لهذا الشهر.