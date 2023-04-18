السياحة تكرم مدير عام آثار الفيوم السابق.. صور

قام أحمد عيسى وزير السياحة والآثار بتكريم سيد الشورة مدير عام آثار الفيوم السابق بحضور الدكتور غادة شلبى نائبة الوزير والدكتور عادل عكاشة رئيس الادارة المركزية لآثار مصر الوسطى والدكتور أحمد رحيمة معاون الوزير.

كان وزير السياحة والآثار قد قام بتكريم عدد من القيادات الذين اثروا العمل الآثري خلال فترة عملهم ومن بينهم الدكتورة صباح عبد الرازق مدير عام المتحف المصرى السابق ومحمود مهدى مدير عام آثار أسيوط وعدد من القيادات بالوزارة.عقب إنتهاء ورشة العمل التى اقيمت اليوم بقاعة أحمد كمال بمقر الوزارة فى الزمالك والتى استعرض خلالها الوزير خطة عمل الوزارة خلال الفترة القادمة والتى تستهدف الوصول بعدد السياح إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2030 .

أكد الوزير ان المؤشرات الأسبوعية خلال الأسبوع الأول من أبريل أكدت أن مصر استقبلت أكثر من 300 الف سائح مما يؤكد أن الخطوات التى اتخذتها الوزارة خلال الفترة الماضية أتت ثمارها.

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