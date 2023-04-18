الأرصاد: غدًا طقس حار نهارًا مائل للبرودة ليلًا والعظمى بالقاهرة 32

الثلاثاء 18/أبريل/2023 - 06:09 م

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.. بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية هناك فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة مساء على مناطق متفرقة وفترات متقطعة بنسبة حدوث من 20% على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة، وأمطار خفيفة بنسبة حدوث 40 % على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.5 متر إلى مترين والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، والرياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 32 17

العاصمة الإدارية 32 16

6 أكتوبر 33 16

بنهــــا 32 17

دمنهور 28 15

وادي النطرون 32 16

كفر الشيخ 29 17

المنصورة 28 17

الزقازيق 33 16

شبين الكوم 31 16

طنطا 30 16

دمياط 28 16

بورسعيد 26 16

الإسماعيلية 33 16

السويس 32 17

العريش 34 16

رفح 33 15

رأس سدر 34 16

نخل 35 10

كاترين 30 9

الطور 36 18

طابا 35 16

شرم الشيخ 35 20

الإسكندرية 23 14

العلمين الجديدة 23 14

مطروح 21 15

السلوم 21 13

سيوة 29 13

رأس غارب 34 21

الغردقة 37 22

سفاجا 37 20

مرسى علم 36 22

شلاتين 33 20

حلايب 30 22

أبو رماد 30 21

رأس حدربة 30 19

الفيوم 34 17

بني سويف 35 18

المنيا 37 18

أسيوط 37 18

سوهاج 37 19

قنا 38 18

الأقصر 39 20

أسوان 39 21

الوادي الجديد 39 18

أبوسمبل 37 20

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى

مكة المكرمة 38 27

المدينة المنورة 34 20

الرياض 28 19

المنامة 30 23

أبوظبي 31 22

الدوحة 32 23

الكويت 35 16

دمشق 30 16

بيروت 25 19

عمان 29 16

القدس 30 16

غزة 29 18

بغداد 34 17

مسقط 30 27

صنعاء 26 12

الخرطوم 41 26

طرابلس 26 19

تونس 23 15

الجزائر 19 15

الرباط 23 14

نواكشوط 28 19

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 19 7

إسطنبول 18 10

إسلام آباد 23 15

نيودلهي 37 24

جاكرتا 33 25

بكين 27 14

كوالالمبور 34 25

طوكيو 26 14

أثينا 20 10

روما 20 8

باريس 19 7

مدريد 24 12

برلين 9 4

لندن 15 6

مونتريال 8 3

موسكو 16 5

نيويورك 18 12

واشنطن 25 13

أديس أبابا 25 13