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الثلاثاء 18 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

هشام خرما يُشارك في افتتاح كأس العالم للجمباز

هشام خرما والدكتور
هشام خرما والدكتور أشرف صبحي والدكتور ايهاب امين
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يُشارك المؤلف الموسيقى هشام خرما بموسيقى من تأليفه في كأس العالم للجمباز والذي يُقام في مصر 27 إبريل المقبل، وقام هشام خرما بتأليف موسيقى خصيصًا للعرض الافتتاحي للبطولة بجانب موسيقى تسليم الجوائز ودخول كبار الضيوف، كما سيتم تقديمها في عرض حيّ لهشام خرما مع الأوركسترا الخاصة به مع مزج مميز بين الموسيقى الجمباز.

وقد تم الإعلان عن تفاصيل البطولة في مؤتمر صحفي عقده الاتحاد المصري للجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين، وذلك في حضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي.

وينتظر هشام خرما إطلاق فيلم يوم 13 في دور العرض العربية، بعدما انتهى مؤخرًا من تأليف الموسيقى التصويرية للفيلم، ويعتبر الفيلم هو أول فيلم عربي يُعرض بتقنية 3D، الفيلم من تأليف وإخراج وائل عبد الله.

 

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