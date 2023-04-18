ارتفاع الذهب لـ30 جنيها في الجرام بنهاية تعاملات اليوم

ارتفع سعر الذهب في مصر بمقدار 30 جنيها علي الأقل خلال يومين وحتي نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء في محلات الصاغة بالتوازي مع قرب قدوم عيد الفطر المبارك و احتفالات شم النسيم وأعياد القيامة المجيدة.



سجل سعر عيار 21 نحو 2285 جنيه للبيع و 2305 جنيه للشراء

بلغ سعر عيار 24 نحو 2611 جنيه للبيع و 2634 جنيه للشراء

وصل سعر عيار 18 نحو 1959 جنيه للبيع و 1976 جنيه للشراء

بلغ سعر عيار 14 نحو 1523 جنيه للبيع و 1537 جنيه للشراء

وصل سعر كيلو الذهب لنحو 2.611 جنيه للبيع و 2.634 جنيه للشراء

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 18.28 ألف جنيه للبيع و 18.44 جنيه للشراء

وصل سعر أوقية الذهب نحو 81.215 جنيه للبيع و 81.93 ألف جنيه

