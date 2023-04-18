ads
الثلاثاء 18 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

ارتفاع الذهب لـ30 جنيها في الجرام بنهاية تعاملات اليوم

سعر الذهب
سعر الذهب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

ارتفع سعر الذهب في مصر بمقدار 30 جنيها علي الأقل خلال يومين وحتي نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء في محلات الصاغة بالتوازي مع قرب قدوم عيد الفطر المبارك و احتفالات شم النسيم وأعياد القيامة المجيدة.


سجل سعر عيار 21 نحو 2285 جنيه للبيع و 2305 جنيه للشراء
بلغ سعر عيار 24 نحو 2611 جنيه للبيع و 2634 جنيه للشراء
وصل سعر عيار 18 نحو 1959 جنيه للبيع و 1976 جنيه للشراء
بلغ سعر عيار 14 نحو 1523 جنيه للبيع و 1537 جنيه للشراء 
وصل سعر كيلو الذهب لنحو 2.611 جنيه للبيع و 2.634 جنيه للشراء
سجل سعر الجنيه الذهب نحو 18.28 ألف جنيه للبيع و 18.44 جنيه للشراء
وصل سعر أوقية الذهب نحو 81.215 جنيه للبيع و 81.93 ألف جنيه 
 

سعر الذهب في مصر سعر عيار 21 سعر عيار 24 سعر عيار 18 سعر عيار 14