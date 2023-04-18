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الثلاثاء 18 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

غدا.. انقطاع المياه وضعفها عن بعض قرى مركز بني سويف

قطع المياه
قطع المياه
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أعلنت شركة مياه الشرب و الصرف الصحي ببني سويف عن إنقطاع المياه عن قري معصرة نعسان - قاي - شاويش/ مركز أهناسيا  - مطار دنديل، وضعف المياه عن مدينة أهناسيا - كوم الرمل - العووانة/مركز أهناسيا وقري: إبشنا - الحاجر - باها - السعادنة و توابعهم/مركز بني سويف، وذلك غداً الأربعاء الموافق 2023/4/19 من الساعة 4 صباحاً و حتي الساعة 1 ظهراً  وذلك لوجود أعمل صيانة بخط 24 بوصة حديد  و توقف محطتي مياه المعصرة القديمة و الجديدة بمركز أهناسيا.

وناشدت الشركة المواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، وسوف يتم توفير سيارات مياه شرب نقية صالحة للشرب في الحاجة إليها، وللاستفسار و الشكاوي يرجي الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ من أي تليفون أرضي أو موبايل.

انقطاع المياه قري مركز بني سويف قطاع المياه