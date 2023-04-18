غدا.. انقطاع المياه وضعفها عن بعض قرى مركز بني سويف

أعلنت شركة مياه الشرب و الصرف الصحي ببني سويف عن إنقطاع المياه عن قري معصرة نعسان - قاي - شاويش/ مركز أهناسيا - مطار دنديل، وضعف المياه عن مدينة أهناسيا - كوم الرمل - العووانة/مركز أهناسيا وقري: إبشنا - الحاجر - باها - السعادنة و توابعهم/مركز بني سويف، وذلك غداً الأربعاء الموافق 2023/4/19 من الساعة 4 صباحاً و حتي الساعة 1 ظهراً وذلك لوجود أعمل صيانة بخط 24 بوصة حديد و توقف محطتي مياه المعصرة القديمة و الجديدة بمركز أهناسيا.

وناشدت الشركة المواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، وسوف يتم توفير سيارات مياه شرب نقية صالحة للشرب في الحاجة إليها، وللاستفسار و الشكاوي يرجي الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ من أي تليفون أرضي أو موبايل.