البابا فرنسيس يعدل إجراءات قوانين انتخابات المجالس السينودوسية

صرح المكتب الإعلامي الكاثوليكي بمصر، أنه انطلاقًا من الرسالة البابوية في صورة إرادة رسولية، وبناء على طلب الآباء البطاركة، قام قداسة البابا فرنسيس بإجراء تعديلات على قوانين انتخابات المجالس السينودوسية بالكنائس البطريركية.

وفيما يلي عرض للرسالة البابويّة في صورة إرادة رسوليّة الي البابا فرنسيس

أشار بعض البطاركة ورؤساء الأساقفة والأساقفة، منذ فترة طويلة، إلى دائرة الكنائس الشرقيّة إلى المصاعب التي تواجهها سينودسات أساقفة الكنائس البطريركيّة والرئاسات العليا بسبب أعداد الأساقفة الشرفيين المشاركين بفعاليّة وخاصة في انتخاب الأساقفة والرؤساء وآباء الكنائس ذات الحق الخاص.

طلب الرؤساء الكنسيين من الكرسي الرسولي إصدار قاعدة تستبعد تصويت الأساقفة الأعضاء البالغون من العمر ٨٠ عاما الأعضاء في سينودس الأساقفة.

يستثنى من هذه القاعدة البطاركة ورؤساء الأساقفة والأساقفة الإيبارشيين والأساقفة الذين لا يزالون يواصلون مهام مناصبهم حتى بعد بلوغهم سن 80 عام.

بناءا على دعوة الرؤساء الكنسيين وبعد التشاور مع دائرة الكنائس الشرقية ودائرة النصوص التشريعيّة، قررت تعديل القانون 66 بند 1، والقانون 102، والقانون 149، والقانون 183 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقيّة. مع الأخذ بعين الاعتبار احتياجات وخير الكنائس البطريركية وكنائس الرئاسات العليا،

وفقا لما يلي:

المادة 1. تُعدّل الفقرة الأولى من القانون 66 ليكون نصها كالتالي: "بند 1، لدى انتخاب البطريرك، يتمتع جميع أعضاء السينودس أساقفة الكنيسة البطريركية دون سواهم بالحق في انتخابه، دون المساس بالقانون 102، بند 3".

المادة 2. تُضاف فقرة جديدة بعد القانون 102، بند 2، بحيث تُصاغ على النحو التالي:

"بند 3، باستثناء البطاركة والأساقفة الإيبارشيين الذين لا يزالون يواصلون مهام مناصبهم حتى بعد بلوغهم سن 80 عام، يفقد الأساقفة صوتهم في سينودس الاساقفة، وفي انتخاب البطاركة والأساقفة، والمرشحين للمناصب المذكورة في القانون 149.

بند 4، لتسيير أمور مُعينة، بوسع البطريرك، وفقا للقانون الخاص أو بموافقة السينودس الدائم، أن يدعو أشخاص أخرين لا سيما رؤساء كنسيين غير أساقفة وخبراء، لإبداء آرائهم للأساقفة المجتمعين في السينودس، دون المساس بالقانون 66، بند2.

المادة 3. يُعدّل القانون 149 على النحو التالي: "على سينودس أساقفة الكنيسة البطريركية، دون المساس بالقانون 102، بند 3، أن ينتخب وفقا لقوانين انتخاب الأساقفة، ثلاثة مرشحين لا أقل، للاضطلاع بوظيفة أسقف إيبارشي، أو أسقف مساعد أو أسقف معاون خارج حدود منطقة الكنيسة البطريركية، ويقدّمهم عن طريق البطريرك إلى الحبر الروماني لتعيينهم، على أن يحفظ السر جميع الذين اطّلعوا كيفما كان على نتيجة الانتخاب، حتى تجاه المرشحين".

المادة 4. تُعدّل الفقرة الأولى في القانون 183 على النحو التالي: "بند 1، دون المساس بالقانون 102، بند 3، متى تمت الدعوة على وجه قانوني، (...)"

وبناءً عليه، آمر بأن يكون ما تقرر في هذه الرسالة البابويَّة في صورة براءة بابويّة، ساري المفعول بصورة ثابتة ودائمة، على الرّغم من أي شيء يتعارض معه، حتى لو كان جديرًا بالملاحظة بصورة خاصة، وأن يتم إعلانه بنشره في L’Osservatore Romano، وأن يدخل حيز التنفيذ بعد شهر واحد من نشره، ومن ثم يُدرج في أعمال الكرسي الرسولي (Acta Apostolicae Sedis).