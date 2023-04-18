المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية بالمنصورة يبحث خطة العمل للمرحلة المقبلة

استقبل الدكتور الشعراوى كمال موسى المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية والمراكز الطبية بجامعة المنصورة اليوم الثلاثاء بمكتبه الدكتور ماجد الشامى مدير مستشفى المنصورة الجامعى الجديد لبحث خطة عمل المرحلة القادمة.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد لطفى نائب مدير المستشفى، الدكتور محمد الغندور مدير إدارة الجودة، الدكتور وسام فتحى مدير العلاج الاقتصادى، الدكتور محمد كمال مدير العيادات الخارجية حيث قاموا بالترحيب بالدكتور ماجد مدير المستشفى.

وأجرى المدير التنفيذى اجتماع مع مديرى الإدارات بالمستشفى قام خلاله بتقديم الدكتور ماجد لمدير الإدارات حيث بدأوا بالتعرف عليه .

ومن جانبه أبدى المدير ترحابه بمدير الإدارات ووعدهم بمزيد من العمل الجاد والبناء والتعاون المثمر من أجل صالح المرضى .

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