ads
الثلاثاء 18 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية بالمنصورة يبحث خطة العمل للمرحلة المقبلة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استقبل الدكتور الشعراوى كمال موسى المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية والمراكز الطبية بجامعة المنصورة اليوم الثلاثاء  بمكتبه الدكتور ماجد الشامى مدير مستشفى المنصورة الجامعى الجديد لبحث خطة عمل المرحلة القادمة.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد لطفى نائب مدير المستشفى، الدكتور محمد الغندور مدير إدارة الجودة، الدكتور وسام فتحى مدير العلاج الاقتصادى، الدكتور محمد كمال مدير العيادات الخارجية حيث قاموا بالترحيب بالدكتور ماجد مدير المستشفى.

وأجرى المدير التنفيذى اجتماع مع مديرى الإدارات بالمستشفى قام خلاله بتقديم الدكتور ماجد لمدير الإدارات حيث بدأوا بالتعرف عليه .

ومن جانبه أبدى المدير ترحابه بمدير الإدارات ووعدهم بمزيد من العمل الجاد والبناء  والتعاون المثمر من أجل صالح المرضى .

FB_IMG_1681831856878
FB_IMG_1681831856878
FB_IMG_1681831855056
FB_IMG_1681831855056
FB_IMG_1681831853736
FB_IMG_1681831853736
FB_IMG_1681831852404
FB_IMG_1681831852404
FB_IMG_1681831862796
FB_IMG_1681831862796
FB_IMG_1681831861375
FB_IMG_1681831861375
FB_IMG_1681831859532
FB_IMG_1681831859532
FB_IMG_1681831858210
FB_IMG_1681831858210
FB_IMG_1681831866506
FB_IMG_1681831866506
FB_IMG_1681831864185
FB_IMG_1681831864185
FB_IMG_1681831851072
FB_IMG_1681831851072
FB_IMG_1681831849329
FB_IMG_1681831849329
FB_IMG_1681831847996
FB_IMG_1681831847996
FB_IMG_1681831846538
FB_IMG_1681831846538
ادارة الجودة المنصورة جامعة المنصورة المراكز الطبية العيادات الخارجية