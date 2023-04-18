بطريرك السريان الكاثوليك يستقبل كاثوليكوس الكنيسة الملنكارية في الهند

استقبل البطريرك مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي، مار باسيليوس اقليميس كاثوليكوس الكنيسة السريانية الكاثوليكية الملنكارية في الهند، وذلك في مقرّ الوكالة البطريركية السريانية في روما، إيطاليا.

حضر اللقاء : مار ديونوسيوس أنطوان شهدا رئيس أساقفة حلب، ومار يوحنّا بطرس موشي رئيس الأساقفة السابق لأبرشية الموصل، ومار أفرام يوسف عبّا رئيس أساقفة بغداد، ومار متياس شارل مراد النائب العام لأبرشية بيروت البطريركية، ومار نثنائيل نزار سمعان مطران أبرشية حدياب - اربيل وسائر إقليم كوردستان، ومار فلابيانوس رامي قبلان المعتمَد البطريركي لدى الكرسي الرسولي والزائر الرسولي في أوروبا، والخوراسقف جورج مصري المعتمَد البطريركي السابق لدى الكرسي الرسولي، والمونسنيور حبيب مراد القيّم البطريركي العام وأمين سرّ البطريركية، والأب بول قس داود كاهن رعايا سودرتاليا وفيستروس واسكلستونا في السويد، والأب كريم كلش أمين السرّ المساعد في البطريركية. وقد رافق غبطةَ الكاثوليكوس أمينُ سرّه الأب Anoop.



وخلال اللقاء، رحّب البطريرك بضيفه العزيز، معرباً عن عميق سروره باستقباله، وهو يقوم بهذه الزيارة خصّيصاً تلبيةً لدعوة غبطة أبينا البطريرك للمشاركة في احتفال تكريس نصب مار أفرام في باحة جامعة اللاتران في اليوم التالي، مؤكّداً على العلاقات الأخوية المتينة بينهما والروابط المميّزة التي تجمع الكنيستين.



شكر الكاثوليكوس الي البطريرك دعوته واستقباله الأخوي الحارّ، معبّراً عن فرحه بهذا اللقاء. وقدّم إلى البطريرك صليباً خشبياً كبيراً، عربون محبّة وشراكة وشكر وتقدير.

ثمّ دارت أحاديث تناولت مواضيع عدّة، منها واقع الكنيسة السريانية الكاثوليكية وانتشارها والظروف العصيبة التي يعانيها مسيحيو الشرق، وكذلك أوضاع الكنيسة السريانية الملنكارية في الهند.

كما استعرض صاحبا الغبطة الأعمال التي يقوم بها كلٌّ منهما في الفترة الراهنة في رعاية كنيسته، وكذلك أبرز الأعمال والنشاطات المتعلّقة بالكنيسة الجامعة.

ثمّ ودّع البطريرك ضيفه العزيز كما استقبله بالحفاوة والإكرام.