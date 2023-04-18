توريد 5.2 طن في اليوم الأول لموسم القمح بجنوب سيناء

كشف المهندس إبراهيم الحارون، وكيل وزارة التموين بجنوب سيناء، عن توريد 5 أطنان و261 كيلو من الأقماح المحلية بجنوب سيناء، إجمالي ما جرى توريده في اليوم الأول للتوريد الذي انطلق اليوم الثلاثاء.

وأضاف أنه مازالت عملية التوريد مستمرة في العاصمة طور سيناء، تحت رعاية اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وإشراف الدكتور محمد شطا، وكيل وزارة الزراعة ، ومديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، وسط التزام المزارعين باتباع تعليمات التوريد والاستلام.

وتبلغ مساحة محصول القمح في محافظة جنوب سيناء، 392 فدانا، بينما تبلغ مالي مساحة الشعير ٤٤١ فدانا، والتقاوي معتمدة من وزارة الزراعة، وتضم اللجان الخاصة باستلام محصول القمح، مندوبا عن التموين وآخر عن الزراعة والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وممثلا للجمعية القبانية، والمهندس طارق محمد محمد عفيفي مندوبا عن الجهة المسوقة.

كان مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد وافق على حافز إضافي لتوريد القمح من المزارعين (موسم 2023)، ليصل سعر الإردب إلى 1500 جنيه نقاوة 23.5 قيراط، وذلك بعد التنسيق بين الوزارات المعنية.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن هذا القرار يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمراجعة سعر توريد القمح للفلاحين للموسم الزراعي الحالي، مشيرًا إلى أن هذا القرار يسهم في دعم المزارع المصري، وتشجيعه على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، كما يسهم القرار في تخفيض الفاتورة الاستيرادية.

ويعد محصول القمح ، المحصول الإستراتيجى، الذى يحظى بالأولوية القصوى من الاهتمام والمتابعة لارتباطه برغيف العيش، وتستعد أجهزة الدولة لموسم حصاد محصول القمح الجديد 2023، وذلك بعد أن حققت الدولة المصرية زيادة كبيرة فى موسم حصاد القمح بعد زيادة الرقعة الخضراء، واستصلاح الدولة لملايين الأفدنة، حتى تكون الدولة المصرية قادرة على مواجهة التحديات العالمية، فى ظل توجيهات القيادة السياسية الحكيمة.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بتحسين الخدمات المقدمة من الدولة للارتقاء بمنظومة تخزين القمح، وتبدأ باكورة الذهب الأصفر، فى محافظة أسوان كأول محافظة يتم فيها حصاد وتخزين محصول القمح، فيها نظراً لطبيعة الطقس الحار بها.

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