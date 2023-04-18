إصابة 8 في حادث تصادم ميكروباص بالرصيف أعلى الطريق الأوسطي بالجيزة

أصيب 8 أشخاص في حادث تصادم سيارة ميكروباص بالرصيف أعلي الطريق الأوسطي بالقرب من صينية الفيوم اتجاه الواحات بنطاق محافظة الجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود مصابين أعلي الطريق الأوسطي بالقرب من صينية الفيوم اتجاه الواحات بنطاق المحافظة، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطاره واصطدام السيارة بالرصيف نتج عن الحادث إصابة 8 أشخاص جري نقلهم إلي مستشفى أكتوبر المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.