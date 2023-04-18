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الثلاثاء 18 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

سقوط أمطار على عدة مناطق.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا

حالة الطقس
حالة الطقس
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كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الأربعاء حيث يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشديد الحرارة على جنوب سيناء و جنوب البلاد ومائل للدفىء علي السواحل الشمالية الغربية ومائل للحرارة علي السواحل الشمالية الشرقية  وطقس مائل للبرودة على اغلب الأنحاء.

ويشهد غدا الأربعاء أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجة البحرى على فترات متقطعة، وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة على جنوب الوجة البحرى ومدن القناة قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى  على فترات متقطعة، ونشاط رياح علي مناطق من القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة ، الأربعاء، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 32 للعظمى والصغرى 17 درجة، وعلى السواحل الشمالية 22 للعظمى والصغري 14  ، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 36 للعظمى والصغرى 22 ،وعلى شمال الصعيد 37 والصغري 18 ، وعلى جنوب الصعيد 38 للعظمى والصغرى 22 درجة  .

الارصاد حالة الطقس غدا