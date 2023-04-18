بنك القاهرة يطلق "قافلة الخير" لتوزيع المساهمات الغذائية على الأسر الأكثر احتياجاً

يواصل بنك القاهرة تنظيم فعاليات "قافلة الخير" للعام الحادى عشر على التوالى لتقديم الدعم والمساعدات لنحو 84 ألف مستفيد، وذلك استكمالاً لسلسلة المبادرات المجتعية والتى اعتاد أن يطلقها البنك كل عام خلال شهر رمضان المبارك.

وبهذه المناسبة، قال طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة أن قوافل الخير أصبحت جزءاً أساسياً من مبادراتنا والتى أطلقها البنك منذ عام 2013 بهدف تقديم يد العون والمساندة الكاملة للأسر المستحقة بالقرى والمحافظات الأكثر إحتياجاً فى كافة محافظات الجمهورية إعلاءاً لدور بنك القاهرة فى تنمية وخدمة المجتمع، مشيراً إلى أن قافلة الخير لهذا العام تجوب القرى المستحقة بكافة أنحاء الجمهورية، ومنها محافظات المنيا، أسيوط، الغربية، الشرقية، بنى سويف، والفيوم، والوادى الجديد.

فيما أوضحت هايدى النحاس رئيس قطاع إتصالات المؤسسة والتنمية المستدامة ببنك القاهرة: " نقوم بإطلاق القافلة بالتعاون مع صندوق تحيا مصر ومؤسسة صناع الخير وحرصنا هذا العام أيضاً على إطلاق قافلة مخصصة لأهالينا بمحافظة الوادى الجديد لتقديم مساعدات غذائية ومشروعات تمكين إقتصادي من خلال توفير ماكينات خياطة، وبضاعة للأكشاك، وأدوات و معدات زراعية، كما توفر القافلة ملابس وبطاطين للمستحقين.

هذا ويحرص موظفى بنك القاهرة على المشاركة فى تعبئة كراتين رمضان كإعتياد سنوى وذلك بالتعاون مع الجمعيات الخيرية المتنوعة إيماناً بأهمية مشاركة العاملين فى الأعمال التطوعية.