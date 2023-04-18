القبض علي موظف اختلس 3 ملايين جنيه بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من القبض علي موظف بإحدى الشركات، اختلس 3 ملايين جنيه، مستغلا طبيعة عمله كونه المسئول عن إجراء التحويلات المالية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام “موظف بإحدى الشركات - مقيم بمحافظة القاهرة” بإستغلال طبيعة عمله وإختصاصه الوظيفى كونه المسئول عن إجراء تحويلات الشركة المالية لحسابات موظفيها وعملائها فقام بتحويل مبلغ (ثلاثة ملايين جنيهاً) من حسابات الشركة لحسابه البنكى الشخصى وفى سبيل عدم إكتشاف أمره وتسوية تلك المبالغ مستندياً قام بالتزوير بمستندات الشركة وإثباته تحويل تلك المبالغ لصالح بعض مورديها على خلاف الحقيقة وعقب إكتشاف مسئولى الشركة للواقعة إنقطع المذكور عن العمل .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة وأمكن ضبطه وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أقر بإرتكابه الواقعة وأمكن التوصل لكافة المستندات المؤيدة لصحة الواقعة .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.