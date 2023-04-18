تنظر محكمة جنايات بورسعيد، الدائرة الرابعة، يوم 27 أبريل المقبل، قضية مقتل شاب على يد آخرين بسلاح ناري ببورسعيد.

جنايات بورسعيد تنظر قضية مقتل شاب على يد آخرين بسلاح ناري

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 17 ديسمبر 2022 بدائرة قسم الضواحي، والمتهم فيها "ا.م.ا" 27 عامًا، ويعمل عامل بمحل حدايد وبويات، و"س.م ع"، بقتل المجني عليه: خليل محمد خليل محمد عمدا، مع سبق الاصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم المصمم على قتله، وذلك على إثر مشاجره نشبت فيما بينهما وبين المتهم الأول، واعد كلا المتهمين لذلك الغرض سلاحين طبنجة ومطواة قرن غزال، وتوجها إلى المكان الذي ايقنا سلفا تواجده فيه وما أن ظفر به حتى تعدى عليه المتهم الثاني بالسلاح الناري، وأطلق صوبه عدة أعيرة نارية محدثا اصابته التي أودت بحياته، وذلك حال تواجد المتهم الثاني على مسرح الجريمة محرزا السلاح الأبيض للشد من أزره والحيلولة دون ضبطه قاصدين ازهاق روحه.

وتوصلت تحريات الرائد أحمد مسعد، رئيس مباحث قسم شرطة الضواحي، إلى صحة الواقعة، وهي على آثر مشادة كلامية نشبت فيما بين المتهم الأول والمجني عليه تطورت إلى شجارًا تعدى فيها المتهم الأول على المتهم الثاني بواسطة سلاحين أبيضين مطواة، وأحدث اصابته، وعلى إثر مشادة كلامية آخري نشمت فيما بين المجني عليه والمتهمين أطلق المتهم الثاني عدة أعيرة نارية بواسطة سلاح ناري طبنجة صوب المجني عليه، وأحدث اصابته التي أودت بحياته قاصدا ازهاق روحه.

وثبت بمعاينة النيابة العامة لمسرح الجريمة أنه عبارة عن منطقة بها عمائر سكنية، وتبين العثور على رمال حديثة اسفلها بعض البقع الدموية الخاصة بالمتهم، وثبت بمناظرة النيابة العامة لجثمان المجني عليه، أنه شاب في بداية العقد الثالث من العمر قمحي البشرة ذو شعر أسود اللون بدون لحيه، وشارب خفيف أسود اللون، متوسط الطول والبنية، وبمناظرة جسده تبين وجود ضمادة طبيه بالساق اليسرى من الفخذ حتى القدم، وضمادة طبية بالساق اليمنى من الفخد حتى الركبة، وتبين اصابته بالركبة اليمنى بتجمع دموي.

وثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعي أن الإصابات النارية الحيوية الحديثة المشاهدة والموصوفة بجثة المجني عليه خليل محمد خليل، حدثت من مقذوفان ناريان مفرد أطلقتها عليه من سلاح أو اسلحة معدة لإطلاق الرصاص، وقد أطلقت عليهم من مسافة تجاوزت مدى الإطلاق القريب والتي تقدر بأكثر من ضعف طول ماسورة السلاح المستخدم، وكانت إتجاه الإطلاق في الوضع الطبيعي القائم للجسد من الأمام للخلف، وتعزى الوفاء إلى الإصابة النارية الحيوية المشاهدة والموصوفة بالفخذ الأيمن، وما أحدثته من قطع الأوعية الدموية الرئيسية بأعلى الفخذ الأيمن، وما أدت اليه من نزيف بجانب إصابة الفخذ الأيسر، ساهمت في إحداث الوفاة.