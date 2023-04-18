تحرير محاضر لـ4 مخالفين استغلوا شهر رمضان لتنفيذ التعديات بالأقصر

نفذت الوحدات المحلية لمدن محافظة الأقصر، حملات إزالة التعديات في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف المتابعة الميدانية، والمرور الدائم وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة في المهد، وضرورة التصدي بكل حسم لمواجهة التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

جاء ذلك في إطار تكثيف الحملات الصباحية والمسائية خلال شهر رمضان المبارك، لمنع أي تجاوزات أو مخالفات البناء والتصدي لها بكل حسم، وتكثيف المتابعات الميدانية الدورية لعدم الشروع في أي أعمال بناء مخالف.

وفي هذا السياق، نفذ العميد عادل شرشر رئيس مركز أرمنت، حملة إزالة على أرض أملاك دولة، خلف المساكن الشعبية امتداد شارع الشهيد التابع لقرية الرياينة، حيث تبين إقامة أسوار بالطوب الأحمر ووجود مونة أسمنتية على مساحة ١٨٠م، كما قامت الوحدة المحلية لمركز أرمنت، بإزالة حالتي تعدى بالبناء على الأراضي الزراعية على مساحة ٣٥٠ م، والحالة الأولى بقرية السلام على مساحة ٢٠٠ متر وهى عبارة عن حفر قواعد خرسانية، أما الحالة الثانية بقرية الرياينة على مساحة ١٥٠م وكانت معدة لعمل قاعدة خرسانية.

وتمت إزالة الحالات بمعدات الوحدة المحلية بالمركز، وتم تحرير محاضر للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وشارك في الحملات نائب رئيس المركز، وسكرتير عام المركز، ومدير إدارة المتابعة، ومدير إدارة الأملاك وحماية أراضي الدولة، ورئيس قرية الرياينة، ومدير إدارة المرافق بالمركز ورؤساء القرى التى بها المخالفات.

كما قام مجلس مدينة الأقصر، برئاسة اللواء دكتور على الشرابى رئيس المدينة، وتحت إشراف سكرتير عام مجلس مدينة الأقصر أحمد أبوعيش، بإزالة أعمال بناء مخالف في المهد بدون ترخيص بمنطقة حي شمال عبارة عن بناء سور بالطوب الأحمر والمونة الأسمنتية بإجمالي مسطح 100 متر، بنجع الجالس، حيث تمت الإزالة بحضور أحمد عوض الله رئيس منطقة شمال وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.

حملات أرمنت (1)

حملات أرمنت (1)

حملات أرمنت (2)

حملات أرمنت (2)

حملات أرمنت (3)

حملات أرمنت (3)

حملات أرمنت (4)

حملات أرمنت (4)

حملات أرمنت (5)

حملات أرمنت (5)

حملات أرمنت (6)

حملة الأقصر (1)

حملة الأقصر (2)